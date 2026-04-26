Saisonstart: „Wörthersee autofrei“ und Velovista

Bereits ab 9 Uhr gehören die Straßen beim 29. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag rund um den Wörthersee wieder allen Hobbysportlern. Der offizielle Publikumsstart findet um 10 Uhr beim Minimundus statt – bis 17 Uhr sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt.