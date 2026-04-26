Saisonstart: „Wörthersee autofrei“ und Velovista

Der wunderschöne Wörthersee präsentiert sich wieder völlig autofrei! Beim 29. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag am heutigen Sonntag, 26. April, haben alle Hobbysportler wieder freie Fahrt auf den Straßen rund um den Wörthersee. Ein buntes Programm wartet!
Bereits ab 9 Uhr gehören die Straßen beim 29. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag rund um den Wörthersee wieder allen Hobbysportlern. Der offizielle Publikumsstart findet um 10 Uhr beim Minimundus statt – bis 17 Uhr sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt.
Parallel dazu findet in Pörtschach am Monte Carlo-Platz der offizielle Velovista-Start statt. Acht Tage lang entdecken Radfahrer dabei Genuss und die Kärntner Seenlandschaft; sie legen 450 km zurück.
,Wörthersee autofrei’ ist ein Ereignis, das sich zum Fixpunkt in den Kalendern der Kärntner entwickelt hat.
Landeshauptmann Daniel Fellner
Bild: Kärnten aktiv
„Bei diesen besonderen Events steht das Miteinander und das Genießen im Mittelpunkt. Dank des großartigen Zusammenwirkens aller Beteiligten verbindet das alles auf wunderbare Weise Lebensfreude, Gesundheit und Nachhaltigkeit und zeigt – fast ganz nebenbei -, wie schön Kärnten ist“, so Landeshauptmann Daniel Fellner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.