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Auf die Radln!

Saisonstart: „Wörthersee autofrei“ und Velovista

Kärnten
26.04.2026 06:00
Im Uhrzeigersinn geht es heute 44 autofreie Kilometer rund um den Wörthersee. Viele Stationen ...
Im Uhrzeigersinn geht es heute 44 autofreie Kilometer rund um den Wörthersee. Viele Stationen warten.(Bild: Evelyn Hronek)
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Der wunderschöne Wörthersee präsentiert sich wieder völlig autofrei!  Beim 29. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag am heutigen Sonntag, 26. April, haben alle Hobbysportler wieder freie Fahrt auf den Straßen rund um den Wörthersee. Ein buntes Programm wartet!

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Bereits ab 9 Uhr gehören die Straßen beim 29. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag rund um den Wörthersee wieder allen Hobbysportlern. Der offizielle Publikumsstart findet um 10 Uhr beim Minimundus statt – bis 17 Uhr sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Parallel dazu findet in Pörtschach am Monte Carlo-Platz der offizielle Velovista-Start statt. Acht Tage lang entdecken Radfahrer dabei Genuss und die Kärntner Seenlandschaft; sie legen 450 km zurück.

Zitat Icon

,Wörthersee autofrei’ ist ein Ereignis, das sich zum Fixpunkt in den Kalendern der Kärntner entwickelt hat.

Landeshauptmann Daniel Fellner

Bild: Kärnten aktiv

„Bei diesen besonderen Events steht das Miteinander und das Genießen im Mittelpunkt. Dank des großartigen Zusammenwirkens aller Beteiligten verbindet das alles auf wunderbare Weise Lebensfreude, Gesundheit und Nachhaltigkeit und zeigt – fast ganz nebenbei -, wie schön Kärnten ist“, so Landeshauptmann Daniel Fellner.

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