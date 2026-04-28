Wo Kärntens Velovista wirklich begonnen hat!

Hunderte Radbegeisterte sind derzeit in Kärnten unterwegs und erleben unsere Heimat in einer achttägigen Velovista-Genussradradreise. Die „Krone“ war dabei.
Nach dem Auftakt rund um den autofreien Wörthersee zeigte der zweite Tag, worum es bei Velovista wirklich geht. Mit Bussen ging es zum Start nach Spittal, wo Bürgermeister Gerhard Köfer die Radurlauber auf die Reise schickte. Vorbei am Schloss Porcia, entlang der Drau hinein in ein Kärnten, das verzaubert. „Ich bin zum ersten Mal zum Radfahren hier – und begeistert“, schwärmt Lissi aus dem Tiroler Walchsee. Manfred und Regina aus dem Salzburgerland sind ebenfalls neu dabei. „Die Kärntner sind so freundlich, wir fühlen uns richtig wohl. Nur ein paar mehr Berge dürften es schon sein.“
Was zählt? – Dass alle zufrieden sind!
Andere wissen längst, warum sie hier sind. Franz Ackerl und Monika Wagner fahren alle acht Tage mit. „Wir waren mit dem Rad schon auf mehreren Kontinenten unterwegs, dennoch zieht es uns immer wieder nach Kärnten“, so die beiden Oberösterreicher. Ganz ohne Herausforderung bleibt die Etappe nicht. „Fast wie Paris-Roubaix“,schmunzelt Organisator Paco Wrolich und spielt auf den Staub an, aufgewirbelt von hunderten Fahrradreifen. In Villach wird kurz durchgeatmet. Essen und trinken im Brauhof. „Die Teilnehmer sind zufrieden – genau das zählt“, so Paco. Dann geht es weiter Richtung Wörthersee.
Begleitet werden die vielen großartigen Radurlauber von mehreren Guides, wie Alfred Koschat, die die Gruppe zusammenhalten und auf die Sicherheit achten: „Unser Ziel ist es, alle gesund und froh ins Ziel zu bringen.“
Auf ins Keutschacher Seental
Heute, Dienstag, am dritten Tag, geht die Reise weiter: Von Pörtschach ins wunderschöne Keutschacher Seental. Eine Etappe, die zeigt, dass diese Genussradreise noch viele Erlebnisse und Geschichten bereithält.
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