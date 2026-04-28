Wo Kärntens Velovista wirklich begonnen hat!

Nach dem Auftakt rund um den autofreien Wörthersee zeigte der zweite Tag, worum es bei Velovista wirklich geht. Mit Bussen ging es zum Start nach Spittal, wo Bürgermeister Gerhard Köfer die Radurlauber auf die Reise schickte. Vorbei am Schloss Porcia, entlang der Drau hinein in ein Kärnten, das verzaubert. „Ich bin zum ersten Mal zum Radfahren hier – und begeistert“, schwärmt Lissi aus dem Tiroler Walchsee. Manfred und Regina aus dem Salzburgerland sind ebenfalls neu dabei. „Die Kärntner sind so freundlich, wir fühlen uns richtig wohl. Nur ein paar mehr Berge dürften es schon sein.“