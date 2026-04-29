Osteuropa wächst weiter stärker als die Eurozone

Russlands Wirtschaftswachstum auf westeuropäischem Niveau

Ein differenziertes Bild zeigt sich in Russland. In dem wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit westlichen Wirtschaftssanktionen belegten Land liegt das Wirtschaftswachstum nur auf dem Niveau Westeuropas. Für 2026 erwartet das wiiw in Russland ein Plus von 0,9 Prozent, was genau dem prognostizierten Wert für die Eurozone entspricht. Im Jahr 2027 soll Russlands Wirtschaftsleistung aber mit 1,5 Prozent stärker zulegen als jene der Euro-Länder (1,1 Prozent). Hohe Leitzinsen von 15 Prozent und ein Arbeitskräftemangel dämpfen zwar das Potenzial, jedoch bescheren die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Öl- und Gaspreise dem russischen Staatshaushalt unerwartete Zusatzeinnahmen.