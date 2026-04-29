Jugendlicher wegen Mord auf Kreuzfahrt vor Gericht

Die Cheerleaderin, die in der Karibik an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ums Leben kam, soll an ihrem Hals zwei blaue Flecken aufgewiesen haben, berichtet „ABC News“. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch habe es nicht gegeben, auch ein sexuelles Verbrechen war ausgeschlossen worden. Doch nun wurde bekannt, dass Anna K. vergewaltigt worden sein soll – von ihrem Stiefbruder.