Schwester getötet
Jugendlicher wegen Mord auf Kreuzfahrt vor Gericht
Ein 16-jähriger Jugendlicher soll im November 2025 seine 18-jährige Stiefschwester während einer Familien-Kreuzfahrt auf dem Schiff „Carnival Horizon“ vergewaltigt und anschließend getötet haben. Nun steht ihm der Prozess bevor.
Die Cheerleaderin, die in der Karibik an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ums Leben kam, soll an ihrem Hals zwei blaue Flecken aufgewiesen haben, berichtet „ABC News“. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch habe es nicht gegeben, auch ein sexuelles Verbrechen war ausgeschlossen worden. Doch nun wurde bekannt, dass Anna K. vergewaltigt worden sein soll – von ihrem Stiefbruder.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Teenager Mord ersten Grades und schweren sexuellen Missbrauch vor. Er wird wie ein Erwachsener vor Gericht gestellt, obwohl er zum Zeitpunkt der Tat 16 Jahre alt war, so AP News.
Crewmitglied fand Leichnam
Was passiert war: Anna war im November mit ihrem Vater, der Stiefmutter und drei Halbgeschwistern zu einer sechstägigen Kreuzfahrt aufgebrochen. Ihre Leiche wurde von einem Crewmitglied gefunden, in eine Decke gewickelt und unter Schwimmwesten versteckt.
Annas Onkel Martin D. behauptet (siehe Screenshot im X-Beitrag oben): Ihr 16-jähriger Stiefbruder habe Annas ermordet und ihren „geschundenen“ Leichnam unter seinem Bett versteckt. Danach hätte er sich auf eben diesem Bett zur Ruhe begeben, als sei nichts geschehen. Als die Stiefmutter nach Anna gefragt habe, habe er gelogen und behauptet, er habe die Cheerleaderin nirgends finden können.
Ein weiterer 14-jähriger Stiefbruder, mit dem sich die beiden eine Kajüte teilten, habe nichts gewusst und nur „Schritte entfernt“ von Annas Leichnam übernachtet.
Nach dem Auffinden von Annas Leiche kehrte das Schiff in den Hafen von Miami zurück. Polizeibeamte nahmen die Ermittlungen auf, sicherten Spuren und werteten Kameraaufnahmen aus. Bald geriet der Stiefbruder der 18-Jährigen ins Visier.
Anna hätte sich vor dem Burschen gefürchtet, gab Annas Exfreund bei einer Einvernahme zu Protokoll. Nicht nur, da dieser ständig ein großes Messer mit sich geführt habe. Sie habe öfter bei Freunden übernachtet, da er sie ständig belästigt habe.
Bursche von Opfer besessen
Die „New York Post“ schreibt, der 16-Jährige sei von Anna „besessen“ gewesen. Warum sich die beiden mit einem weiteren jüngeren Geschwisterkind die Kajüte teilten, gibt daher Rätsel auf. User auf Twitter vermuten, Anna sei von ihren Eltern dazu gezwungen worden.
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