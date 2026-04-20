Erleben Sie Connis neuestes Kinoabenteuer

Große Kinofreude für kleine Fans: Conni kommt mit einem neuen Abenteuer ins Kino – und Sie können live dabei sein! krone.tv verlost 50x2 Tickets für die Österreich-Premiere von „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ am 8. Mai im Village Cinema Wien Mitte.
Im Haus der Klawitters herrscht Aufbruchsstimmung. Conni ist aufgeregt. Ihre Eltern fahren mit ihrem Bruder zu Onkel Albert. Conni wäre nur zu gerne mitgefahren, aber dann würde sie Semires Geburtstagsparty verpassen. Natürlich bleiben Conni und Kater Mau nicht allein zu Hause, denn Opa Willi ist gekommen und Anna und Simon dürfen sogar bei ihr übernachten. Doch dann landet ein verletzter Kranich bei ihnen und braucht ihre Hilfe. Denn nicht nur die Verletzung macht Kranich Klaus zu schaffen, auch der spießige Nachbar Herr Oswald, der seinen astrein gepflegten Rosengarten in Gefahr sieht, ist hinter Klaus her.
Gut, dass Conni und ihre Freunde Unterstützung von der Tierschützerin Renata und der Polizistin Selena bekommen. Zum großen Missfallen von Kater Mau und Anna dreht sich aber nun alles nur noch um den lustigen Vogel. Werden Conni und ihre Freunde es gemeinsam schaffen, dass Klaus rechtzeitig gesund wird, um mit den Zugvögeln nach Süden zu fliegen?
Erfolgreiche Kinderbuchfigur
Mit „Meine Freundin Conni – Abenteuer mit Kranich Klaus“ bringt eine der beliebtesten Kinderbuchfiguren Deutschlands ihr neuestes Abenteuer auf die große Leinwand. Seit Jahren begeistert Conni Millionen Kinder – ob als Buch, Hörspiel oder TV-Serie – und ist längst aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Die erfolgreiche Buchreihe rund um die neugierige Alltagsheldin wurde in über 30 Sprachen übersetzt, dazu kommen unzählige Folgen der beliebten Animationsserie, die regelmäßig im Fernsehen läuft.
Der neue Kinofilm bleibt dem Erfolgsrezept treu: Freundschaft, Zusammenhalt und kindgerechte Abenteuer stehen im Mittelpunkt. Dabei wird nicht nur Spannung geboten, sondern auch eine wichtige Botschaft vermittelt – der respektvolle Umgang mit Tieren und der Natur. Ab dem 14. Mai ist der neue Kinofilm auch in den österreichischen Kinos zu sehen - davor findet jedoch die Österreich-Premiere statt und mit krone.tv können Sie dabei sein.
Mitmachen und gewinnen
Am 8. Mai findet die große Österreich-Premiere des Kinoabenteuers von Conni und Kranich Klaus statt und krone.tv lädt Sie ein dabei zu sein. Wir verlosen 50x2 Tickets für die Premiere im Village Cinema Wien Mitte.
Wann: 08.05.2026
Wo: Village Cinema Wien Mitte
Kartenausgabe: 14:00 – 14:45 Uhr
Filmstart: 15:00 Uhr
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.