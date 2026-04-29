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Wie geht das in Tirol?

Kein Windrad – und trotzdem fließt bald Windstrom

Tirol
29.04.2026 10:28
Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner hat ein Engagement mit vier Windparks in ...
Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner hat ein Engagement mit vier Windparks in Niederösterreich besiegelt.(Bild: TIWAG/Berger)
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Von Hubert Rauth

Die einen sind dafür, die anderen dagegen – seit Jahren wird darüber diskutiert, doch das erste Windrad im Bundesland Tirol lässt weiter auf sich warten. Der landeseigene Energieversorger Tiwag setzt jetzt aber trotzdem auch auf Windkraft. Was dahintersteckt ...

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Die Tiwag begibt sich mit der Bewirtschaftung von vier Windparks auf neues Terrain – allerdings erfolgt dies nicht auf heimischem Boden, sondern im Osten Österreichs. Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner habe eine entsprechende Vereinbarung mit der niederösterreichischen Windkraft Simonsfeld AG in Umsetzung gebracht, hieß es am Mittwoch.

Am Ende sind es 17 Windräder
Diese AG betreibt insgesamt 94 Windkraftwerke mit einer Jahresproduktion von 653 Millionen Kilowattstunden und zählt damit zu den größten Windstromproduzenten in Österreich. Von den vereinbarten vier Windparks habe die Tiwag vorerst drei Anlagen mit elf Windrädern in den Gemeinden Poysdorf, Wilfersdorf und Hauskirchen in die Windenergiebewirtschaftung übernommen. Bis Jänner 2027 folge der vierte Windpark, dann seien es insgesamt 17 Windräder, hieß es weiter.

Die Tiwag setzt jetzt auch auf Windkraft.
Die Tiwag setzt jetzt auch auf Windkraft.(Bild: TIWAG/Berger)

„Zusammenarbeit mit Profis“
„Die Wasserkraft ist das zentrale Standbein der Energieproduktion in Tirol. Es ist sinnvoll und wichtig, den Ausbau der Wasserkraft – insbesondere mit Speicherkapazitäten – voranzutreiben und das Portfolio mit winterlastigen Erzeugungsprofilen wie der Windkraft zu erweitern“, so Michael Kraxner. Daher biete sich hier die „Zusammenarbeit mit Profis“ an.

Die von der Tiwag vertraglich übernommenen Windkraftanlagen in Niederösterreich würden eine Gesamtleistung von 48 Megawatt aufweisen und hätten eine Planproduktion von 120 Gigawattstunden. „Damit können rund 34.000 Haushalte versorgt werden. Der Strom wird in das Tiwag-Portfolio integriert und steht damit auch den Tiroler Kundinnen und Kunden künftig zur Verfügung“, so der Landesenergieversorger.

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Noch steht kein Windrad in Tirol
Dass bis dato in Tirol noch kein einziges Windrad steht und auch die Tiwag keine konkreten Pläne dazu hat, hatte in der Vergangenheit wiederholt zu Kritik von Oppositionsparteien und NGOs geführt. Kraxner versicherte jedoch, eine „künftige Beteiligung bei Projekten in Tirol“ nicht auszuschließen. Die in Niederösterreich gewonnenen Erkenntnisse könnten „auch in mögliche Kooperationen bei tragfähigen Projekten in Tirol einfließen“.

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