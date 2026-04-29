Kein Windrad – und trotzdem fließt bald Windstrom

Am Ende sind es 17 Windräder

Diese AG betreibt insgesamt 94 Windkraftwerke mit einer Jahresproduktion von 653 Millionen Kilowattstunden und zählt damit zu den größten Windstromproduzenten in Österreich. Von den vereinbarten vier Windparks habe die Tiwag vorerst drei Anlagen mit elf Windrädern in den Gemeinden Poysdorf, Wilfersdorf und Hauskirchen in die Windenergiebewirtschaftung übernommen. Bis Jänner 2027 folge der vierte Windpark, dann seien es insgesamt 17 Windräder, hieß es weiter.