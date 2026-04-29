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Ralf Schumacher:

Max Verstappen? „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten“

Formel 1
29.04.2026 10:57
Ralf Schumacher hat sich zu Max Verstappens Zukunft geäußert.
Ralf Schumacher hat sich zu Max Verstappens Zukunft geäußert.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU, AFP/Martin KEEP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass Max Verstappen bei Red Bull Racing bleibt, kann sich Ralf Schumacher nicht ganz vorstellen – zumindest nicht, solange der österreichische Rennstall der Konkurrenz hinterherhinkt. „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten“, meinte der Formel-1-Experte im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“.

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Erst unlängst hatte McLaren-Boss Zak Brown mit einer Aussage über Verstappen aufhorchen lassen. „Wenn einer von unseren Fahrern gehen würde, wäre Max Verstappen offensichtlich ein riesiges Talent. Aber ich glaube, er geht zu Mercedes“, meinte der US-Amerikaner gegenüber Sky.

McLaren-CEO Zak Brown
McLaren-CEO Zak Brown(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Ob McLaren oder Mercedes – dass sich Verstappen bald ein neues Team sucht, hält Schumacher für realistisch. Seine Einschätzung: „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder will Max Verstappen aufhören - davon gehe ich nicht aus – oder es wird alles vorbereitet, dass er in ein Team geht, wo es für ihn eine bessere Zukunft gibt.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Geduld gefragt
Denn: „Max ist sehr ungeduldig. Ich bin mir nicht sicher, ob es für ihn eine Option ist, da wirklich zu bleiben. Bis das alles funktioniert, reden wir von zwei bis drei Jahren mindestens.“

Nach vier Weltmeistertiteln in Folge und Rang zwei im Vorjahr bleibt Verstappen in der laufenden Saison weit hinter den Erwartungen zurück. Mit zwölf Punkten liegt der Niederländer aktuell nur auf Rang neun der Fahrer-Wertung – 60 Punkte hinter WM-Leader Kimi Antonelli ...

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