Max Verstappen? „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten“

Ob McLaren oder Mercedes – dass sich Verstappen bald ein neues Team sucht, hält Schumacher für realistisch. Seine Einschätzung: „Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder will Max Verstappen aufhören - davon gehe ich nicht aus – oder es wird alles vorbereitet, dass er in ein Team geht, wo es für ihn eine bessere Zukunft gibt.“