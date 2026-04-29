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Ich war „Patient Null“

Sam Neill: Dank „Wunder-Therapie“ wieder krebsfrei

Society International
29.04.2026 11:03
„Jurassic Park“-Star Sam Neill ist Dank einer neuen „Wunder-Therapie“ wieder krebsfrei.
„Jurassic Park“-Star Sam Neill ist Dank einer neuen „Wunder-Therapie“ wieder krebsfrei.(Bild: APA/2024 Getty Images)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Er stand nach eigener Aussage bereits mit einem Bein im Grab. Sam Neill glaubte, seinen Kampf gegen den Blutkrebs verloren zu haben. Dass er stattdessen nach fünf Jahren jetzt krebsfrei ist, verdankt er einer neuen „Wunder“-Therapie.

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Der „Jurassic Park“ Star verriet beim Sender „7News“, dass bei ihm die überlebenswichtige Chemotherapie aufgehört hatte, anzuschlagen: „Das war alles andere als ideal. Ich war mir sicher, dass ich es nicht mehr lange machen würde.“

„Es war Neuland, niemand wusste genau, was passiert“
Nach der Hiobsbotschaft, dass die herkömmliche Behandlung gescheitert sei, nahm Neill an einer klinischen Studie für eine neue Form der CAR-T-Therapie teil, bei der seine Blutzellen genetisch verändert wurden. Laut der „American Cancer Society“ handelt es sich dabei um eine personalisierte Form der Immuntherapie, bei der die körpereigenen Abwehrzellen darauf trainiert werden, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören.

Neill verriet, dass er sich als Erster überhaupt der hochmodernen Krebsbehandlung unterzogen habe: „Es war Neuland und niemand wusste genau, was passieren wird.“

Von „Patient Null“ zurück vor die Kamera
Laut des neuseeländischen Schauspielers war er für die Studie der „Patient Null“. Neill kann noch immer nicht fassen, dass sich das Blatt in seinem Kampf gegen den übermächtig scheinenden Krebs so drastisch gewendet hat: „Ich hatte gerade erst wieder einen Scan – und es gibt keinen Krebs mehr in meinem Körper. Das ist etwas Außergewöhnliches.“ Mit einem Lächeln erklärte er, dass er wieder arbeiten wolle: „Es wird Zeit, dass ich noch einen Film drehe.“

Auf seinem Instagram wirbt Neill für die neue Krebsbekämpfungsmethode, „die natürlich kein Wunder, sondern Wissenschaft in ihrer besten Form ist“. Er schrieb weiter: „Es ist das Werk vieler Menschen, denen ihre Arbeit und ihre Patienten zutiefst am Herzen liegen und denen ich unendlich dankbar bin.“

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Nun will er die Forschung unterstützen
Neill hofft, durch seine Offenheit über seinen privaten Kampf dazu beizutragen, dass mehr bahnbrechende Behandlungen für Menschen verfügbar werden, die sie dringend brauchen. Er unterstützt die „Snowdome Foundation“, eine gemeinnützige Organisation, die Spenden für Forschung und klinische Studien sammelt, um neue Therapien und Heilungsmöglichkeiten für Blutkrebspatienten schneller voranzubringen.

Bereits in seinen Memoiren „Did I Ever Tell You This?“ aus dem Jahr 2023 sprach Neill über seine Krebsdiagnose. In dem Buch enthüllte er, dass ihm erstmals im März 2022 geschwollene Lymphknoten auffielen – während der Pressetour zu „Jurassic World Dominion“.

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