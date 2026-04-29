Sam Neill: Dank „Wunder-Therapie“ wieder krebsfrei

Von „Patient Null“ zurück vor die Kamera

Laut des neuseeländischen Schauspielers war er für die Studie der „Patient Null“. Neill kann noch immer nicht fassen, dass sich das Blatt in seinem Kampf gegen den übermächtig scheinenden Krebs so drastisch gewendet hat: „Ich hatte gerade erst wieder einen Scan – und es gibt keinen Krebs mehr in meinem Körper. Das ist etwas Außergewöhnliches.“ Mit einem Lächeln erklärte er, dass er wieder arbeiten wolle: „Es wird Zeit, dass ich noch einen Film drehe.“