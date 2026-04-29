Ballbub provoziert Bayerns Keeper Manuel Neuer

Wildes Hin und Her

Weit größeres Gesprächsthema blieb jedoch der Spielverlauf. Nachdem der FC Bayern in der 17. Minute durch einen Elfmeter in Führung gegangen war, drehten die Hausherren die Partie binnen einer Viertelstunde. Die Antwort der Münchner ließ nicht lange auf sich warten, Michael Olise glich in der 41. Minute zum 2:2 aus. Der Spielstand hielt allerdings nicht lange, Ousmane Dembele brachte die Franzosen vier Minuten später erneut in Führung.