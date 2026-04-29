Ballbub provoziert Bayerns Keeper Manuel Neuer

Freche Szene im Champions-League-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern! Manuel Neuer schaute ordentlich verdutzt drein, als sich der Ballbub im Pariser Parc de Princes weigerte, ihm den Ball auszuhändigen ...
Der Bayern-Goalie war zur Bande gelaufen, um sich rasch den Ball zu schnappen und nach vorn zu bringen. Allerdings ohne Erfolg – der Ballbub, der das Leder an sich nahm, meinte es offenbar nicht so gut mit Neuer. Während er den Ball am Fuß hielt, schaute er dem Keeper provokant in die Augen, machte jedoch keine Anstalten, ihm das Spielgerät auszuhändigen.
Schließlich gab Neuer auf und suchte sich einen anderen Ball. Eine Szene, die im Netz wild diskutiert wurde. „Ein respektloses Verhalten“, so der allgemeine Tenor auf X und Co.
Wildes Hin und Her
Weit größeres Gesprächsthema blieb jedoch der Spielverlauf. Nachdem der FC Bayern in der 17. Minute durch einen Elfmeter in Führung gegangen war, drehten die Hausherren die Partie binnen einer Viertelstunde. Die Antwort der Münchner ließ nicht lange auf sich warten, Michael Olise glich in der 41. Minute zum 2:2 aus. Der Spielstand hielt allerdings nicht lange, Ousmane Dembele brachte die Franzosen vier Minuten später erneut in Führung.
In der zweiten Halbzeit schien es, als würde PSG wegziehen, der Titelverteidiger kassierte nach dem 5:2 jedoch noch zwei Gegentore. Neun Tore in einem Champions-League-Halbfinale – das gab‘s noch nie. Und macht Lust aufs Rückspiel kommende Woche ...
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