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Trotz Trump-Kritik

König Charles reist zum Staatsbesuch in die USA

Royals
31.03.2026 15:44
Donald Trump war erst im September des letzten Jahres in Großbritannien zu Gast. Jetzt soll ...
Donald Trump war erst im September des letzten Jahres in Großbritannien zu Gast. Jetzt soll König Charles zum Staatsbesuch in die USA reisen – trotz Trump-Kritik.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz der Differenzen von US-Präsident Donald Trump mit der britischen Regierung reist König Charles III. zum Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten. Die Reise des Monarchen (77) und seiner Frau, Königin Camilla (78), werde die „historische Beziehung und die moderne bilaterale Beziehung“ zwischen beiden Staaten würdigen, teilte der Palast mit. 

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Ein genaues Datum steht bisher nicht fest, dem Vernehmen nach ist der Besuch für Ende April geplant.

Reise seit Monaten geplant
Der Staatsbesuch bei Trump war in den vergangenen Wochen immer wieder in Zweifel gezogen worden, weil der US-Präsident die britische Regierung scharf kritisierte. Insbesondere geht es Trump um die aus seiner Sicht nur zurückhaltende Unterstützung der Briten im Iran-Krieg.

Donald und Melania Trump beim Staatsbankett im September. Wann König Charles in die USA reisen ...
Donald und Melania Trump beim Staatsbankett im September. Wann König Charles in die USA reisen wird, ist noch nicht bekannt.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

  Premierminister Keir Starmer war von Trump mehrfach persönlich verbal angegangen worden. Geplant wird die Reise des Königspaares allerdings seit Monaten im Rahmen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.

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Trump war im September 2025 zum Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast und von Charles III. auf Schloss Windsor empfangen worden. Der US-Präsident gilt als großer Fan der britischen Monarchie, seine Mutter kommt aus Schottland.

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