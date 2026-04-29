Titan-Witwe bekam statt Überresten „nur Schlamm“

Sie leide noch immer sehr unter dem Verlust. „Ich habe gelernt, der Trauer Raum zu geben“, so Dawood. Sie habe es allerdings noch nicht geschafft, etwas im Zimmer ihres Sohnes und Arbeitszimmer ihres Mannes zu verändern. Sogar ein Lego-Modell der Titanic würde noch unberührt in der Küche stehen – dieses hatte Suleman stundenlang zusammengebaut. An ganz schweren Tagen gehe sie ins Zimmer ihres Sohnes. „Manchmal liegt die Katze auf seinem Kissen und schläft. Dann setze ich mich aufs Bett und lasse die Trauer zu“, erklärte die Hinterbliebene.