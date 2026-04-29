„The White Lotus“: Dern ersetzt Bonham Carter!

Neue Staffel spielt in Frankreich

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette spielt in Frankreich vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes an der Côte d“Azur. In den ersten drei Ausgaben war die Handlung in Hawaii, Sizilien und Thailand angesiedelt. Unter anderem sollten HBO zufolge Rosie Perez, Heather Graham, Chris Messina, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Alexander Ludwig und AJ Michalka in der vierten Staffel mitspielen.