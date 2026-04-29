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Nach Spontan-Ausstieg

„The White Lotus“: Dern ersetzt Bonham Carter!

Society International
29.04.2026 09:10
Laura Dern wird jetzt in Südfrankreich für „The White Lotus“ vor der Kamera stehen.
Laura Dern wird jetzt in Südfrankreich für „The White Lotus“ vor der Kamera stehen.(Bild: APA/Robin L Marshall/Getty Images/AFP Robin L Marshall /)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz nach dem Ausstieg der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter (59) bei der im Dreh befindlichen Hit-Serie „The White Lotus“ ist Ersatz gefunden worden. Oscar-Preisträgerin Laura Dern (59, „Marriage Story“) wird in der vierten Staffel der Serie um eine Luxus-Hotelkette mitspielen, gab der Sender HBO bekannt. 

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Die Dreharbeiten zu der vierten Staffel waren bereits angelaufen, als vorige Woche bekannt wurde, dass Carter als Darstellerin ausscheidet.

„Es hatte sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte“, hieß es am Wochenende in einer Mitteilung eines Sprechers des Senders HBO. „Die Rolle wurde daraufhin überdacht und wird derzeit umgeschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt“, hieß es weiter.

Ob es wirklich so „zivilisiert“ zugegangen ist, weiß man nicht. Gerüchte sprechen von Streitigkeiten hinter den Kulissen. 

Frühere Zusammenarbeit
US-Regisseur White, der Schöpfer der Erfolgsserie, hat mit Dern schon früher zusammengearbeitet. Sie spielte unter anderem die Hauptrolle in seiner Komödienserie „Enlightened“, für die Dern 2012 mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Den Oscar erhielt sie für ihre Nebenrolle in dem Filmdrama „Marriage Story“ (2020).

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Neue Staffel spielt in Frankreich
Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette spielt in Frankreich vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes an der Côte d“Azur. In den ersten drei Ausgaben war die Handlung in Hawaii, Sizilien und Thailand angesiedelt. Unter anderem sollten HBO zufolge Rosie Perez, Heather Graham, Chris Messina, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Alexander Ludwig und AJ Michalka in der vierten Staffel mitspielen.

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