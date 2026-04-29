Kleinkinder in Kita an Händen und Füßen gefesselt

Polizei bestätigt Echtheit der Bilder

Auslöser war die Anzeige einer ehemaligen Mitarbeiterin. Bei einer Razzia entdeckten Ermittler massive Missstände. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Kleinkinder – viele jünger als zwei Jahre – auf dem Boden liegen. Sie sind teilweise nur mit Windeln bekleidet, während ihre Hände und Füße mit Stoffstreifen gefesselt sind. Die Polizei bestätigte die Echtheit der Bilder.