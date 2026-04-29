Razzia nach Anzeige
Kleinkinder in Kita an Händen und Füßen gefesselt
In Indonesien hat ein Missbrauchsskandal in einer Kindertagesstätte landesweit Entsetzen ausgelöst, nachdem schockierende Aufnahmen im Internet verbreitet wurden.
Die Polizei nahm insgesamt 13 Personen fest, darunter Betreuerinnen sowie die Leitung der Einrichtung.
Polizei bestätigt Echtheit der Bilder
Auslöser war die Anzeige einer ehemaligen Mitarbeiterin. Bei einer Razzia entdeckten Ermittler massive Missstände. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Kleinkinder – viele jünger als zwei Jahre – auf dem Boden liegen. Sie sind teilweise nur mit Windeln bekleidet, während ihre Hände und Füße mit Stoffstreifen gefesselt sind. Die Polizei bestätigte die Echtheit der Bilder.
Insgesamt betreute die Einrichtung Little Aresha in Yogyakarta auf der Insel Java etwa 100 Kinder, von denen mehr als die Hälfte misshandelt worden sein dürfte.
Lange Haftstrafen drohen
Die Beschuldigten gaben an, Kinder gefesselt zu haben, „um zu verhindern, dass sie andere stören“. Gleichzeitig verwiesen sie auf Personalmangel und Überforderung bei der Betreuung. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen und Geldbußen, berichtet die „taipeitimes“. Die misshandelten 53 Kinder und deren Eltern sollen psychologische Betreuung zur Aufarbeitung des Traumas erhalten.
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