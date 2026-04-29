Schock in Athen: Bewaffneter Angriff auf Ämter

Zunächst eröffnete der mutmaßliche Täter in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer und verletzte eine Mitarbeiterin am Bein. Kurz darauf soll derselbe Mann in einem Gerichtsgebäude erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben. Sofort wurde das Gericht evakuiert und abgeriegelt – allerdings konnte der Bewaffnete vorerst flüchten. Wenige Stunden später klickten in der westgriechischen Hafenstadt Patras die Handschellen.