Dachstuhl von Einfamilienhaus ging in Flammen auf

Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Brand am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Eine aufmerksame Anrainerin bemerkte auf ihrem Nachhauseweg, wie aus dem Dach eines Hauses im Bereich des Kamins Flammen schlugen. Sie setzte sofort einen Notruf ab und warnte die zwei im Gebäude anwesenden Personen, die sich daraufhin unverletzt ins Freie retten konnten.
Dach musste geöffnet werden
Die alarmierten Feuerwehrkräfte begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Um sämtliche Glutnester im Dachgebälk erreichen und ablöschen zu können, musste die Dachhaut mithilfe eines Krans großflächig geöffnet werden. Der Einsatz dauerte bis in die Nachtstunden an.
Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Brand in einer Belüftungsebene ausgebreitet haben. Der Hausbesitzer hatte Stunden zuvor zwei Öfen befeuert. Insgesamt standen 135 Feuerwehrleute sowie ein Großaufgebot des Roten Kreuzes und der Polizei im Einsatz.
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