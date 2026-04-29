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Großeinsatz in Bizau

Dachstuhl von Einfamilienhaus ging in Flammen auf

Vorarlberg
29.04.2026 09:35
Luftaufnahme des Einsatzortes
Luftaufnahme des Einsatzortes(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Ein Feuer bei einem Einfamilienhaus in Bizau rief am Dienstagabend ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte jedoch beträchtlich sein.
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Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Brand am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Eine aufmerksame Anrainerin bemerkte auf ihrem Nachhauseweg, wie aus dem Dach eines Hauses im Bereich des Kamins Flammen schlugen. Sie setzte sofort einen Notruf ab und warnte die zwei im Gebäude anwesenden Personen, die sich daraufhin unverletzt ins Freie retten konnten.

(Bild: Shourot Maurice)
Die Feuerwehr musste das Dach abdecken, um an alle Glutnester zu gelangen.
Die Feuerwehr musste das Dach abdecken, um an alle Glutnester zu gelangen.(Bild: Shourot Maurice)

Dach musste geöffnet werden
Die alarmierten Feuerwehrkräfte begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Um sämtliche Glutnester im Dachgebälk erreichen und ablöschen zu können, musste die Dachhaut mithilfe eines Krans großflächig geöffnet werden. Der Einsatz dauerte bis in die Nachtstunden an.

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