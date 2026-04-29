Dachstuhl von Einfamilienhaus ging in Flammen auf



Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Brand am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Eine aufmerksame Anrainerin bemerkte auf ihrem Nachhauseweg, wie aus dem Dach eines Hauses im Bereich des Kamins Flammen schlugen. Sie setzte sofort einen Notruf ab und warnte die zwei im Gebäude anwesenden Personen, die sich daraufhin unverletzt ins Freie retten konnten.