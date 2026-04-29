19-Jähriger ohne Schein verursacht Unfall auf A14

Lenker ohne Fahrerlaubnis

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der 19-jährige Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Suchtmitteleinfluss stand. Er wird angezeigt. Die A14 musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 22.08 Uhr teilweise gesperrt werden. Im Einsatz standen fünf Polizeistreifen, der Helikopter Libelle, 35 Mann der Feuerwehr, zwei Rettungsteams sowie die ASFINAG.