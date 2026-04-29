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Presse nach 4:5 in CL:

„Ode an den Fußball“, die „PSG noch bereuen wird“

Champions League
29.04.2026 09:19
Harry Kane hatte gegen die Abwehr von PSG zu kämpfen, erzielte das 1:0 für die Bayern per ...
Harry Kane hatte gegen die Abwehr von PSG zu kämpfen, erzielte das 1:0 für die Bayern per Elfmeter in der 17. Minute.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern und Paris Saint-Germain lieferten sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League einen historischen Schlagabtausch und schrieben beim 5:4-Sieg von PSG Geschichte. Hier die Pressestimmen zur Partie ...

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Deutschland

Bild: „Bayern 4:5 Was für eine Giganten-Schlacht! Dieses Spiel wird man auf Jahre hinaus nicht vergessen! In einem unfassbaren Spektakel verliert der FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain mit 4:5. Neun Tore, zwei Elfmeter, Chancen auf beiden Seiten – oder kurz: ein Spiel für die Geschichtsbücher.“

Süddeutsche Zeitung: „Ein Fußballspiel? Ein Feuerwerk! Ein Orkan, der durch den Prinzenpark fegt, eine Partie mit purem Chaos: Beim 4:5 in Paris kehren die Bayern trotz enormer Widerstände immer wieder zurück – und wahren ihre Finalchance in der Champions League.“

Berliner Morgenpost: „Paris Saint-Germain gewinnt Spektakel gegen Bayern München mit 5:4. Was für ein aberwitziges Spiel, was für ein unglaubliches Drama! Der große Triple-Traum des FC Bayern ist nach einem historischen Offensivspektakel der Extraklasse in höchster Gefahr.“

Welt: „Was für ein Spiel! Bayern verlieren Neun-Tore-Spektakel von Paris.“

kicker: „Paris Saint-Germain und Bayern München haben sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals einen atemberaubenden Schlagabtausch geliefert – mit dem besseren Ende für PSG. Nach einer historischen ersten Hälfte bewiesen die Münchner nach der Pause Comeback-Qualitäten.“

t-online.de: „Im Prinzenpark gehen die Bayern in Führung und geraten dann beinahe unter die Räder. Doch der deutsche Rekordmeister gibt sich nicht auf – und kann weiter vom Finale träumen.“

Spiegel: „Das war ein Spiel für die Geschichtsbücher: Der FC Bayern droht in Paris unterzugehen, kämpft sich nach einem 2:5-Rückstand aber ran und hat im Halbfinal-Rückspiel alle Chancen aufs Weiterkommen.“

Sport1: „Paris Saint-Germain und der FC Bayern liefern sich im Halbfinal-Hinspiel ein atemloses Torspektakel, das in die Geschichtsbücher eingeht. Am Ende beweisen die Münchner zwar Moral, verlieren aber dennoch.“

Spox: „Was für ein aberwitziges Spiel, was für ein unglaubliches Drama!“

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Frankreich

RMC: „Neun Tore und einige unvergessliche Momente, doch Paris wird es noch bereuen. Der Prinzenpark war Schauplatz eines der besten Spiele des Jahres, eines der großartigsten in der Geschichte der Champions League.“

L’Équipe: „Der Schock kippt ins Irrationale. (...) Nach einer zehnminütigen Abtastphase lieferten sich PSG und Bayern München einen Schlagabtausch, der sich zu einem mitreißenden Kampf von erstaunlicher Intensität und technischer Klasse entwickelte.“

Le Monde: „Paris geht als Sieger aus einem epischen Halbfinal-Hinspiel im Prinzenpark hervor. Der erste Akt des Spitzenspiels zwischen Luis Enriques Mannschaft, dem amtierenden Champions-League-Sieger, und den Bayern, einem der besten Teams Europas, erfüllte am Dienstag alle Erwartungen mit neun Toren.“

(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Ouest France: „Nach einem wahnsinnigen Kampf gelang es Paris, das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales zu dominieren und für sich zu entscheiden. PSG gewann das Spitzenspiel mit 5:4. Ein unglaublicher Moment zwischen den beiden besten europäischen Mannschaften der Saison. Ein großartiges Spiel und eine unglaubliche technische Qualität. Beide Vereine zeigten sich von ihrer besten Seite.“

Le Figaro Sports: „Ein Fußballspektakel der Extraklasse. Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird.“

Sports.fr: „Das Feuerwerk hatte bereits kurz vor dem Anpfiff dieses Champions-League-Halbfinale-Hinspiels auf den Tribünen begonnen. Paris Saint-Germain und Bayern München setzten es auf dem Rasen fort.“

Spanien

Marca: „PSG gewinnt ein legendäres Spiel. Das reinste Chaos in Paris. Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündigt und hielt, was es versprach. PSG und Bayern boten ein Spiel, wie man es in dieser Saison – oder seit langem – noch nie gesehen hatte.“

AS: „Ein Wahnsinn für die Geschichtsbücher, eine Ode an den Fußball. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein unübertreffliches Rückspiel erwarten lassen. Alle Stars glänzten in der Pariser Nachthimmel.“

Mundo Deportivo: „PSG und Bayern schaffen ein Fußball-Meisterwerk.“

Sport: „PSG übersteht Bayern in einem Fußball-Spektakel. Luis Díaz‘ Leistung war wahrhaft meisterhaft. Sein Tor zum 5:4 war ein wahres Kunstwerk.“

(Bild: AFP)

England

BBC: „PSG geht nach einem der besten Spiele, die man je gesehen hat, mit einem Ein-Tor-Vorsprung ins Rückspiel. Trage die zweite Etappe in deinen Kalender ein.“

Telegraph: „Ein Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften mit unwiderstehlichen Ansammlungen an Talent. Neun Tore wurden erzielt, und weiteres Gewicht wurde dem Argument verliehen, dass dies ein großartiges Finale gewesen wäre.“

Daily Mail: „Wow, einfach wow. Wunderbar. Verrückt. Großartig. Albern. Besonders. Unerbittlich. (...) PSG gewinnt knapp einen historischen Neun-Tore-Thriller in Paris, aber das erzählt nicht einmal die halbe Geschichte.“

The Guardian: „Gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? In einer strahlenden, mitreißenden, leicht verrückten Nacht im Parc des Princes lieferten Paris Saint-Germain und Bayern München etwas ab, das sich wie eine ganz andere Kategorie menschlicher Aktivität anfühlte.“

The Athletic: „Paris Saint-Germain und Bayern München liefern sich einen Champions-League-Klassiker. Am Ende ist es der Titelverteidiger, der nach 90 Minuten atemberaubender Action mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel der nächsten Woche geht.“

The Sun: „PSG gewinnt das ‘Spiel des Jahrhunderts‘. DAS hätte das Finale sein sollen – Gott sei Dank ist es das nicht und wir dürfen nächste Woche alles noch einmal machen.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Stangentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.“

Corriere dello Sport: „Eines der spektakulärsten Champions-League-Spiele der Geschichte. Magie und Tore am Fließband!“

Tuttosport: „Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird: ein Halbfinale mit neun Toren und unzähligen weiteren großartigen Spielzügen. PSG besiegte Bayern München mit 5:4 und sorgte damit für ein völlig offenes Rückspiel.“

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