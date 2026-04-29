„Ode an den Fußball“, die „PSG noch bereuen wird“

Ouest France: „Nach einem wahnsinnigen Kampf gelang es Paris, das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales zu dominieren und für sich zu entscheiden. PSG gewann das Spitzenspiel mit 5:4. Ein unglaublicher Moment zwischen den beiden besten europäischen Mannschaften der Saison. Ein großartiges Spiel und eine unglaubliche technische Qualität. Beide Vereine zeigten sich von ihrer besten Seite.“