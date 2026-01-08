Wirtschaftsmotor Stall: Ohne Bauern kein Land

Hohe Standards brauchen faire Preise

Österreich ist Spitzenreiter bei biologischer Tierhaltung: Rund 24 Prozent der tierhaltenden Betriebe wirtschaften bio. Bei Mutterkühen sind es sogar 43 Prozent, bei Masthühnern 20 Prozent – EU-weit ein Topwert. Diese Qualität hat ihren Preis.

„Wer hohe Standards will, muss auch bereit sein, sie beim Einkauf mitzutragen“, fordert Lukas. Billigimporte mit niedrigeren Auflagen gefährden nicht nur Betriebe, sondern auch regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit.