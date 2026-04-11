Wird es für heimische Landwirtschaft schwieriger?

Österreich hat größten Bio-Anteil

Österreich hat mit 25 % den größten Bio-Anteil Europas (in Tirol sind es 19 %), doch bevorstehende EU-Vorgaben schränken finanzielle Hilfen ein. „Wir verlieren 800 Betriebe täglich innerhalb der EU“, zeigt EU-Abgeordneter Thomas Waitz auf. Die neuen Strukturen der EU-Förderungen sehen vor, dass künftig das Geld zentral vom Bundesministerium verwaltet wird.