Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreisatzniederlage

Schwärzler in Mauthausen nach hartem Kampf out

Tennis
28.04.2026 13:52
Joel Schwärzler
Joel Schwärzler(Bild: Klosters Tennis)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Nicht wie erhofft, startete Joel Schwärzler beim ATP Challenger in Mauthausen (OÖ) ins Turnier. Im Einzel musste sich der junge Österreicher dem Briten Jan Choinski nach hartem, mehr als zweistündigem Kampf in drei Sätzen geschlagen geben. Im Doppel darf sich der Vorarlberger aber noch Hoffnungen machen.

0 Kommentare

Die Partie begann ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Weltranglisten-172. aus Vorarlberg. Gleich im ersten Game fand Jan Choinski  (ATP-Nr. 119) drei Breakbälle vor – den letzten nutzte er zum Break und 1:0-Führung. Ein Rückstand, dem der 20-Jährige aus Hard am Bodensee vergeblich nachlaufen sollte. Beim Stand von 3:4 fand Schwärzler zwar zwei Chancen aufs Rebreak vor, ließ aber beide aus. So ging der erste Durchgang nach 43 Minuten mit 6:4 den Briten.

Schwärzler kämpft sich zurück
Auch im zweiten Satz geriet der Österreicher bei eigenem Aufschlag gleich 0:40 in Rückstand. Doch Schwärzler kämpfte ambitioniert zurück und stellte nach fünf Punkten in Folge auf 1:0. Beim Stand von 2:2 musste er zwar einen weiteren Breakball abwehren – ehe er im zehnten Game zuschlug und mit seiner ersten Chance den Sack zumachte: 6:4!

Frühes Break entscheidet
Im Entscheidungssatz war es dann aber erneut Choniski, dem ein frühes Break zum 2:1 gelang. Wieder musste der Schützling von Markus Hipfl einem Rückstand hinterherlaufen. Vergeblich! Beim Stand von 2:4 konnte Schwärzler zwar zwei weitere Breakbälle abwehren, die Chance aufs Rebreak tat sich für ihn aber nicht mehr auf. Und so musste er nach einer Gesamtspielzeit von 2:14 Stunden als 4:6, 6:4, 4:6-Verlierer vom Sandplatz gehen. Vorbei ist Schwärzlers Auftritt in Mauthausen aber noch nicht: Im Doppel ist der mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber im Einsatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
28.04.2026 13:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
123.310 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.979 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
105.614 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1773 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1600 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1445 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf