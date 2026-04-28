Schwärzler in Mauthausen nach hartem Kampf out

Frühes Break entscheidet

Im Entscheidungssatz war es dann aber erneut Choniski, dem ein frühes Break zum 2:1 gelang. Wieder musste der Schützling von Markus Hipfl einem Rückstand hinterherlaufen. Vergeblich! Beim Stand von 2:4 konnte Schwärzler zwar zwei weitere Breakbälle abwehren, die Chance aufs Rebreak tat sich für ihn aber nicht mehr auf. Und so musste er nach einer Gesamtspielzeit von 2:14 Stunden als 4:6, 6:4, 4:6-Verlierer vom Sandplatz gehen. Vorbei ist Schwärzlers Auftritt in Mauthausen aber noch nicht: Im Doppel ist der mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber im Einsatz.