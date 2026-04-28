Schwärzler in Mauthausen nach hartem Kampf out

Nicht wie erhofft, startete Joel Schwärzler beim ATP Challenger in Mauthausen (OÖ) ins Turnier. Im Einzel musste sich der junge Österreicher dem Briten Jan Choinski nach hartem, mehr als zweistündigem Kampf in drei Sätzen geschlagen geben. Im Doppel darf sich der Vorarlberger aber noch Hoffnungen machen.
Die Partie begann ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Weltranglisten-172. aus Vorarlberg. Gleich im ersten Game fand Jan Choinski (ATP-Nr. 119) drei Breakbälle vor – den letzten nutzte er zum Break und 1:0-Führung. Ein Rückstand, dem der 20-Jährige aus Hard am Bodensee vergeblich nachlaufen sollte. Beim Stand von 3:4 fand Schwärzler zwar zwei Chancen aufs Rebreak vor, ließ aber beide aus. So ging der erste Durchgang nach 43 Minuten mit 6:4 den Briten.
Schwärzler kämpft sich zurück
Auch im zweiten Satz geriet der Österreicher bei eigenem Aufschlag gleich 0:40 in Rückstand. Doch Schwärzler kämpfte ambitioniert zurück und stellte nach fünf Punkten in Folge auf 1:0. Beim Stand von 2:2 musste er zwar einen weiteren Breakball abwehren – ehe er im zehnten Game zuschlug und mit seiner ersten Chance den Sack zumachte: 6:4!
Frühes Break entscheidet
Im Entscheidungssatz war es dann aber erneut Choniski, dem ein frühes Break zum 2:1 gelang. Wieder musste der Schützling von Markus Hipfl einem Rückstand hinterherlaufen. Vergeblich! Beim Stand von 2:4 konnte Schwärzler zwar zwei weitere Breakbälle abwehren, die Chance aufs Rebreak tat sich für ihn aber nicht mehr auf. Und so musste er nach einer Gesamtspielzeit von 2:14 Stunden als 4:6, 6:4, 4:6-Verlierer vom Sandplatz gehen. Vorbei ist Schwärzlers Auftritt in Mauthausen aber noch nicht: Im Doppel ist der mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.