Escobars Flusspferden wurde Zuhause angeboten

Milliardärssohn legte Rettungsplan vor

In einem ausführlichen Rettungsplan legt Ambani dar, die Flusspferde sollten mithilfe von Tierärzten gefangen und im Vantara-Tierpark unter Bedingungen gehalten werden, die ihrem natürlichen Lebensraum entsprechen. „Diese 80 Flusspferde haben es sich nicht ausgesucht, wo sie zur Welt gekommen sind, noch haben sie die Umstände verschuldet, in denen sie sich jetzt befinden“, erklärte Ambani. „Sie sind lebendige, zu Empfindungen fähige Wesen und wenn wir die Möglichkeit haben, sie durch eine sichere und humane Lösung zu retten, haben wir die Verantwortung, das zu versuchen.“ Zugleich sagte der Milliardärssohn zu, eine Umsiedlung werde „vollständig zu Kolumbiens Bedingungen“ erfolgen.