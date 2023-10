Tödliche Hunde-Attacke: Ganzer Ort unter Schock

Die ganze Siedlung steht unter Schock

Beim „Krone“-Lokalaugenschein in der kleinen Ortschaft am Montagnachmittag ist schnell klar: Der Schock in der gesamten Siedlung sitzt tief. Es ist sehr still. Die Menschen stehen vor ihren Häusern, diskutieren. Nachbarn schildern, dass die beiden Frauen – sie haben ein einjähriges Kind zu Hause – mit ihren drei Hunden stets mit Leine und Maulkorb unterwegs waren. Das Haus und der Garten sind von einem Zaun umgeben.