Wie die Queen die Liebe von William & Kate rettete

Geheime Gespräche im Palast

Laut dem Royal-Experten Russell Myers, der das Paar seit Jahren begleitet, griff die Monarchin höchstpersönlich ein, um die Liebe ihres künftigen Thronfolgers zu retten. In einem vertraulichen Gespräch soll sie ihren Enkel eindringlich dazu ermutigt haben, auf sein Herz zu hören – und die Frau nicht ziehen zu lassen, die an seiner Seite gewachsen war. „Sie drängte ihn, seinem Herzen zu folgen und die zukünftige Königin zu heiraten“, so Myers in seinem neuen Buch „William und Catherine: Die intime Geschichte“.