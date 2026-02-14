Kate und William überraschen mit süßem Pärchenfoto

Seit 23 Jahren geht das royale Traumpaar gemeinsam durchs Leben – abgesehen von zwei Unterbrechungen, 2004 und 2007 waren die beiden jeweils getrennt. Beim zweiten Mal soll William Angst davor gehabt haben, sich festzulegen, wie internationale Medien berichten. Doch ihre Liebe hat gewonnen, im April 2011 läuteten die Hochzeitsglocken. Seitdem haben die beiden bei zahllosen Auftritten in der Öffentlichkeit gezeigt, wie stark ihre Liebe zueinander ist.