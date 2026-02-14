Vorteilswelt
Royale Valentinsgrüße

Kate und William überraschen mit süßem Pärchenfoto

14.02.2026 18:30
Prinzessin Kate und Prinz William feiern ihre Liebe. (Archivbild)
Prinzessin Kate und Prinz William feiern ihre Liebe. (Archivbild)(Bild: APA/Dominique JACOVIDES / POOL / AFPapa)
Am Tag der Liebe überraschen Kate und William ihre Fans mit royalen Valentinsgrüßen. Mit einem noch nie veröffentlichten Foto feiert das Thronfolgerpaar seine Liebe, die schon seit 23 Jahren besteht!

„Frohen Valentinstag“, mit zwei Herzen dahinter, steht ganz schlicht neben dem stilvollen Foto, das der Kensington Palast von dem Thronfolgerpaar veröffentlicht hat. Auf dem Bild lächeln Kate und William glücklich in die Kamera, Kate lehnt sich an die Schulter ihres Ehemannes.

Das Bild soll schon im April 2025 von Fotograf Josh Shinner geschossen worden sein. Die Öffentlichkeit hat das Foto in Schwarz-Weiß vor diesem süßen Valentinstags-Posting allerdings noch nicht zu Gesicht bekommen.

Kate und William schicken Valentinsgrüße:

Seit 23 Jahren geht das royale Traumpaar gemeinsam durchs Leben – abgesehen von zwei Unterbrechungen, 2004 und 2007 waren die beiden jeweils getrennt. Beim zweiten Mal soll William Angst davor gehabt haben, sich festzulegen, wie internationale Medien berichten. Doch ihre Liebe hat gewonnen, im April 2011 läuteten die Hochzeitsglocken. Seitdem haben die beiden bei zahllosen Auftritten in der Öffentlichkeit gezeigt, wie stark ihre Liebe zueinander ist.

Schwere Momente im Leben des Paares brachte Kates Krebserkrankung, die 2024 öffentlich wurde. William hielt immer zu seiner Frau und nannte sie damals „unglaublichste Ehefrau und Mutter.“

Heuer ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem das royale Paar ein Valentinstags-Foto veröffentlicht. Im vergangenen Jahr zeigten sich die Thronfolger wie frisch verliebt. William gab seiner Kate auf einer idyllischen Waldlichtung einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Schon im vergangenen Jahr teilten die Royals ein Foto am Tag der Liebe:

Hochzeit am Tag der Liebe
Auch andere royale Paare feiern den Valentinstag, ganz besonders Luxemburgs Großherzog Henri und seine Frau Großherzogin Maria Teresa. Die beiden haben nämlich ganz romantisch am Valentinstag vor 45 Jahren geheiratet. Zu diesem Anlass hat Maria Teresa ein Foto auf Instagram geteilt, das das Paar bei ihrer Verlobung im November 1980 zeigt.

Maria Teresa und Henri bei ihrer Verlobung:

Im Herbst hat Großherzog Henri die Krone offiziell seinem Sohn Guillaume übergeben. In einem Podcast von monarchie.lu hatte Henri damals angekündigt, dass er und seine Frau es gar nicht erwarten könnten, auf Reisen zu gehen.

