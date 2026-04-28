Bub will nicht in Schule gehen: Vater erschossen

Polizeichef zur Tat: „Sinnlos und empörend“

Der Vater wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Doch wenige Tage später verstarb das Schussopfer trotz der Bemühungen der Ärzte. „Manchmal geschehen schlimme Dinge einfach“, sagte Polizeichef Edwin Bergeron. „Diese Art von Gewalt ist sinnlos und empörend und macht leider deutlich, warum Schulpolizisten so wichtig sind“, so Bergeron „Wir sind unglaublich dankbar, dass wir einen Schulpolizisten an der Schule hatten, der eingreifen und weitere Verletzungen verhindern konnte.“

Der Jugendliche befand sich nach dem Schuss wegen versuchten Mordes in Haft. „Angesichts des Todes des Opfers wird erwartet, dass die Anklage auf Mord zweiten Grades hochgestuft wird.“