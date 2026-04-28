Wie Igel eine Chance zum Überleben bekommen

Flut war Initialzündung

Freiwillige, die beim „Team Tierschutz“ Tieren in Not helfen wollen, sind jederzeit willkommen. Bereits mehr als 2000 Helfer engagieren sich in diesem Rahmen. Entstanden ist die Initiative beim großen Hochwasser im Jahr 2024, als zahlreiche Wildtiere in Not geraten sind. Binnen kurzer Zeit sind damals 1000 Freiwillige mobilisiert worden, die tausende Tiere gerettet haben. Seitdem ist das „Team Tierschutz“ stetig gewachsen und täglich im Einsatz. Infos dazu gibt es auf der Homepage von Tierschutz Austria.