Gewaltverbrecher entführt Mädchen aus ihrem Bett

Gefährliche Bedingungen in der Wildnis

Mit jeder Stunde wächst die Sorge. Noch halten die Beamten nach eigenen Angaben an der Hoffnung fest, dass das Mädchen noch am Leben ist. Die Suche gestaltet sich aber schwierig: Das Gelände ist unübersichtlich, das Gras teils hoch, die Temperaturen schwanken stark zwischen kühlen Nächten und heißen Tagen. Für ein fünfjähriges Kind können diese Bedingungen schnell gefährlich werden.

Suche mit Drohnen und indigenen Fährtensuchern

Hunderte Einsatzkräfte durchkämmen ein unwegsames Gebiet aus dichtem Buschland – zu Fuß, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern. Auch erfahrene indigene Fährtensucher sind im Einsatz.