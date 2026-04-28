Ladendiebinnen brachten Unschuldige vor Gericht

Zweite Zeugin gab alles zu

Während die erste Zeugin zu Protokoll gab, dass die Angeklagte „geschrien“ hat und ihnen mit diesem Wortlaut damit gedroht habe, räumte die zweite Zeugin unumwunden ein, dass die bisherigen Angaben bei der Polizei schlicht nicht der Wahrheit entsprachen. „Wir haben die Chatverläufe erfunden und gefälscht“, gab sie zu. Dies deshalb, weil sie der Angeklagten etwas „zurückzahlen wollten“. Zudem hätten sie geglaubt, damit „einer Strafe entgehen zu können“. Für die 18-Jährige mündete dies in der Anklage. Sie selbst äußert sich nicht dazu, ihr Verteidiger hatte aber im Eröffnungsplädoyer von einer „Intrige“ gegen seine Mandantin gesprochen.