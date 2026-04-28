WM-Kader? Janko spricht sich für LASK-Kicker aus

Baut Rangnick auf „Waffe“ Kalajdzic?

Kalajdzic selbst erklärte zuletzt, dass er hart dafür arbeitet, seine Chance für den WM-Kader zu erhalten. „Es würde mich sehr freuen. Ich habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert. Normalerweise bin ich Teil davon, weiß aber, dass ich es mir erarbeiten muss“, so der 28-Jährige.