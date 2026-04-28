WM-Kader? Janko spricht sich für LASK-Kicker aus

Wer schafft es in den ÖFB-Kader für die WM? Wenn es nach Ex-Kicker Marc Janko geht, dann sollte Sasa Kalajdzic seinen Platz sicher haben. Der Stürme kännte für Teamchef Ralf Rangnick zu einem wichtigen Akteur werden.
„Ich bin zu 100 Prozent der Meinung, dass er fix dabei ist“, spricht sich Janko bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV für eine WM-Nominierung des LASK-Hünen aus. Die Leihgabe von Premier-League-Absteiger Wolverhampton hat sich zuletzt in bestechender Form präsentiert.
Dafür gibt es auch ein Lob von Ex-Teamspieler Janko: „Die letzten Wochen, in denen er sich gesteigert hat – abgesehen von seinen Toren – ist es auch seine Art und Weise, wie er spielt. Den kannst du immer anspielen, er weiß einfach, was mit der Kugel anzufangen ist.“
Baut Rangnick auf „Waffe“ Kalajdzic?
Kalajdzic selbst erklärte zuletzt, dass er hart dafür arbeitet, seine Chance für den WM-Kader zu erhalten. „Es würde mich sehr freuen. Ich habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert. Normalerweise bin ich Teil davon, weiß aber, dass ich es mir erarbeiten muss“, so der 28-Jährige.
Teamchef Rangnick hat den Knipser auf jeden Fall auf dem Zettel. Ob er es in den WM-Kader schafft, wird sich in Kürze zeigen. Für Janko hingegen steht eine Nominierung außer Frage: „Mit ihm hast du auch eine Waffe, die du vielleicht einmal zum Schluss bringen kannst, wenn du Tore brauchst.“
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