Sweep! OKC eine Runde weiter, Detroit vor dem Aus

Oklahoma hatte die Partie in Phoenix weitestgehend unter Kontrolle und setzte sich souverän durch. Bester Werfer war ein weiteres Mal Shai Gilgeous-Alexander. Der Kandidat für die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison kam auf 31 Zähler. „Wir waren bereit“, sagte der Kanadier. „Wir lieben es, Basketball zu spielen. Wir sind eine Gruppe guter Kinder, die einfach gerne zusammen spielen.“ In der zweiten Runde geht es wahrscheinlich gegen die Los Angeles Lakers, die in ihrer Serie gegen die Houston Rockets mit 3:1-Siegen vorn liegen.