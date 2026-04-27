Land Tirol warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Waldbrände können fatale Folgen haben

Kommt es zu einem Waldbrand, können die Auswirkungen fatal sein, weiß Hans-Peter Jauk, Vorstand der Abteilung Waldschutz des Landes: „Waldbrände können sich bei diesen Bedingungen sehr rasch ausbreiten. Die zerstörte Waldvegetation und der unmittelbare wirtschaftliche Schaden für die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer sind dabei enorm. Zusätzlich geht damit ein Verlust der wertvollen Waldfunktionen, insbesondere der Schutzfunktion, einher. Gerade die Schutzfunktion ist für unser Bundesland essenziell.“