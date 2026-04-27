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Feuer machen verboten

Land Tirol warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Tirol
27.04.2026 17:18
Im Dezember kam es auf der Nordkette in Innsbruck zu einem massiven Waldbrand.
Im Dezember kam es auf der Nordkette in Innsbruck zu einem massiven Waldbrand.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Für ganz Tirol wurde am Montag bis auf Widerruf eine Waldbrand-Verordnung erlassen. Geringe Niederschläge und dadurch vorherrschende Trockenheit machen die Situation im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.

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Das Entzünden von Feuern sowie Zweckfeuer ist im Wald nun in ganz Tirol streng verboten. Das Verbot gelte auch für Waldbesitzer. Insbesondere glimmende Zigaretten und Zündhölzer sollen nicht weggeworfen werden. Wer einen Waldbrand entdeckt, soll den Notruf 122 wählen und in sicherer Entfernung auf die Einsatzkräfte warten.

Zitat Icon

Die Bilder aus dem Kärtner Lesachtal und der Steiermark zeigen uns einmal mehr: Die trockenen Wälder und Wiesen bringen ein hohes Brandrisiko mit sich.

Bild: Johanna Birbaumer

Forstreferent LHStv. Josef Geisler ergänzt: „Bereits eine weggeworfene Zigarette kann bei den sehr trockenen Verhältnissen einen Waldbrand verursachen – die Folgen können enorm sein. Neben finanziellen Schäden mindern Waldbrände auch die Schutzfunktion der Wälder und erhöhen die Anfälligkeit für andere Naturgefahren. Das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern.“

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