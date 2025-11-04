Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kassenärzte und Co.

Gesundheitsversorgung: Was in Tirol geplant ist

Tirol
04.11.2025 12:07
Das eigene ÖGK-Gesundheitszentrum in Innsbruck soll ausgebaut werden.
Das eigene ÖGK-Gesundheitszentrum in Innsbruck soll ausgebaut werden.(Bild: Birbaumer Christof)

Wie viele Kassenärzte und Primärversorgungszentren wird es in fünf Jahren geben? Wie soll Vorsorge sichergestellt werden und der Zugang zu wichtigen MRT-Untersuchungen?  Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) legt erstmals konkrete Pläne vor. Die „Krone“ kennt die Details.

0 Kommentare

Fehlende Kassenärzte, lange Wartezeiten, hohe Kosten – die Kritik am heimischen Gesundheitssystem will seit Jahren nicht verstummen. Bund, Länder und Sozialversicherung ringen um eine Verbesserung der Versorgung. Diese ist dringend notwendig, wie zuletzt der Tod einer 55-Jährigen in Oberösterreich zeigte. Die Frau starb, weil kein Intensivbett in einer Spezialklinik verfügbar war.

Wie geht es mit der Gesundheitsversorgung weiter? Was ist geplant? Für Tirol liegen nun erstmals konkrete Pläne der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf dem Tisch. Die „Krone“ erhielt Einblick und sprach mit Werner Salzburger, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses, über die wichtigsten Neuerungen:

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

In den nächsten Jahren 28 zusätzliche Kassenstellen

  • Kassenstellen: Zusätzlich 28 sollen bis zum Jahr 2030 in Tirol entstehen. Derzeit gibt es 821. Ausgebaut werden laut ÖGK vor allem der Bereich Allgemeinmedizin (+10) und die Fächer Augenheilkunde (+3), Gynäkologie (+3) und Psychiatrie (+3). Was sagt Salzburger zum Vorwurf der Ärztekammer, dass Kassenstellen oft unattraktiv sind? „Mehr als 90 Prozent werden ohne Probleme nachbesetzt, das übersehen Kritiker gerne. Zuletzt haben wir auf viele ausgeschriebene Stellen wieder mehr Bewerbungen erhalten. Das weist nicht auf unattraktive Verträge hin“, hält Salzburger dagegen.
Werner Salzburger, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses, gab der „Krone“ Einblick in ...
Werner Salzburger, Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses, gab der „Krone“ Einblick in die Pläne der Gesundheitskasse.(Bild: Birbaumer Christof)
  • Sonderfall Zahnmedizin: In diesem Fach klafft eine große Lücke im System. Aktuell sind 58 Planstellen offen. Tendenz steigend, weil im Studium die Österreicher-Quote gefallen ist. Wie geht die ÖGK vor? Ein Zahnambulatorium in Kitzbühel ist in Vorbereitung. „Im April 2026 wollen wir starten“, konkretisiert Salzburger. Auch in Kufstein soll so ein Zahngesundheitszentrum der ÖGK entstehen.

Primärversorgungszentren in allen neun Bezirken

  • Primärversorgung: Bis 2030 soll es in Tirol insgesamt 16 Primärversorgungseinheiten (PVE) geben, in denen unter einem Dach mehrere medizinische Leistungen angeboten werden. Derzeit sind zwei in Betrieb (Innsbruck, Fulpmes), zwei in Planung (Telfs, Wörgl). Was macht Salzburger zuversichtlich, dass nach Jahren der Verzögerung jetzt was weitergeht? „Das Interesse der Ärzte an diesem Konzept steigt, erste Erfahrungen sind positiv“, so der ÖGK-Vertreter. Auch eigene Kinder-PVEs möchte die ÖGK etablieren. Doch da fehle es noch an Interesse. „Daher haben wir das vorerst nicht in der Planung benannt. Wir sind aber offen für Pilotprojekte“, betont Salzburger diesbezüglich.
Spät, aber doch! Das erste Primärversorgungszentrum Tirols eröffnet Anfang 2025.
Spät, aber doch! Das erste Primärversorgungszentrum Tirols eröffnet Anfang 2025.(Bild: Birbaumer Christof)
  • ÖGK-Gesundheitszentrum Innsbruck: Dieses soll um Angebote in den Bereichen Allgemeinmedizin, Augenheilkunde und Neurologie erweitert werden.

Neue Geräte und mehr Beratung

  • MRT-Untersuchung: Derzeit gibt es zum Teil lange Wartezeiten. Zwei zusätzliche Geräte in Telfs und Kitzbühel sind vorgesehen.
  • Schwerpunkte Diabetes und chronische Schmerzen: Geplant sind ein Diabeteszentrum und ein Schmerzzentrum in Innsbruck sowie ein landesweites Behandlungsnetzwerk für Typ 2 Diabetes (Altersdiabetes).
Lesen Sie auch:
Stephan Sevignani im „Krone“-Gespräch über seine Pläne
Krone Plus Logo
Erste PVE in Tirol
Arzt: „Mehr Zeit für Patienten ist mir das wert“
04.01.2024
Tirols Landesrätin:
Digitalisierung bringt nur Vorteile für Patienten
31.08.2025
  • Tele-Dermatologie: Tirol ist Pilotregion. Drei Fachärzte und 19 Kassen-Allgemeinmediziner haben bisher mehr als 2000 Patienten über eine spezialisierte Software befundet. Salzburger zieht eine positive Bilanz: „Das verbessert die Versorgung und verringert Wartezeiten.“ Morgen soll die Verlängerung des Pilotprojekts beschlossen werden.
Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.420 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
126.438 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
124.945 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf