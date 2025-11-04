Gesundheitsversorgung: Was in Tirol geplant ist

Fehlende Kassenärzte, lange Wartezeiten, hohe Kosten – die Kritik am heimischen Gesundheitssystem will seit Jahren nicht verstummen. Bund, Länder und Sozialversicherung ringen um eine Verbesserung der Versorgung. Diese ist dringend notwendig, wie zuletzt der Tod einer 55-Jährigen in Oberösterreich zeigte. Die Frau starb, weil kein Intensivbett in einer Spezialklinik verfügbar war.