Weniger Spitalsbetten: Was Tirol stattdessen plant

Eine gute Gesundheitsversorgung ist wichtig! Tirol ist im Vergleich gut aufgestellt, wie Gerhard Fülöp von der Gesundheit Österreich GmbH belegt: „Unsere Analysen zeigen, dass Tirol vor allem im spitalsambulanten Bereich, aber auch im niedergelassenen Bereich, österreichweit eine überdurchschnittlich hohe Versorgungsdichte aufweist – sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten, als auch bei der Bettenanzahl.“ Die Tiroler nutzen dieses Angebot auch ausgiebig. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind die Frequenzen in Spitälern und Spitalsambulanzen höher. „Die Touristen sind in dieser Berechnung nicht dabei“, konkretisiert Fülöp. Auch Bernhard Achatz von der ÖGK hat eine aussagekräftige Zahl parat. Er spricht von zuletzt 25 Prozent mehr E-Card-Konsultationen.