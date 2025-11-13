Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Neuerungen

Weniger Spitalsbetten: Was Tirol stattdessen plant

Tirol
13.11.2025 18:00
Der Regionale Strukturplan Gesundheit für Tirol liegt jetzt vor. Der bringt nicht nur in ...
Der Regionale Strukturplan Gesundheit für Tirol liegt jetzt vor. Der bringt nicht nur in Spitälern Veränderungen.(Bild: Christof Birbaumer)

Die Gesundheitsversorgung in Tirol wird im großen Stil umgekrempelt. Am Donnerstag stellten Land, ÖGK und Gesundheit Österreich GmbH die Pläne vor. Diese bringen in Spitälern und im Bereich ärztliche Versorgung am Land einige Änderungen.

0 Kommentare

Lange wurde verhandelt, jetzt liegt er auf dem Tisch: der Regionale Strukturplan Gesundheit. Dort ist detailliert angeführt, wie viele Spitalsbetten, niedergelassene Ärzte, ambulante Dienste Tirol im Jahr 2030 haben soll. Dort ist auch niedergeschrieben, welche Fachgebiete gestärkt werden sollen, wo es zu Einsparungen kommt und wie viele neue Anlaufstellen für Patienten geschaffen werden.

Zitat Icon

Besonders im ländlichen Raum schaffen wir wohnortnahe Angebote auf höchstem medizinischem Niveau. So ist die Versorgung gerecht verteilt.

Cornelia Hagele, Gesundheits-Landesrätin (ÖVP)

Bild: Christof Birbaumer

Über die Pläne der ÖGK rund um Kassenärzte, Primärversorgungseinheiten und Ambulatorien hat die „Krone“ bereits berichtet. Die ÖGK-Pläne sind ebenso ambitioniert wie jene des Landes. Tirol wird in den nächsten beiden Jahren jeweils rund 1,3 Milliarden Euro für die Gesundheitsversorgung ausgeben. „Das macht ein Fünftel des Landesbudgets aus“, unterstrich Gesundheits-Landesrätin Cornelia Hagele bei der Präsentation des Strukturplans die Bedeutung ihres Ressorts.

Zitat Icon

Mit den 30 zusätzlichen Kassenstellen reagieren wir gezielt auf jene Versorgungsbereiche, in denen der Bedarf besonders hoch ist.

Bernhard Achatz, ÖGK

Bild: Johanna Birbaumer

Grundsätzlich wird ein zentrales Ziel verfolgt: digital vor ambulant vor stationär. „Tagesklinische Angebote werden ebenso ausgebaut wie ambulante Betreuungsplätze“, nennt Hagele zwei Schwerpunkte. Vorgesehen ist beispielsweise ein stationärer Aufbau in der Fachrichtung Neurologie am Krankenhaus Zams mit insgesamt 26 Betten. Im Gegenzug fallen in Summe 144 vollstationäre Betten in Tirol weg.

Mehr Plätze für Psychiatrie und Akutgeriatrie
Ausgebaut wird die psychosoziale Versorgung. So erhält etwa die Kinder- und Jugendpsychiatrie 27 zusätzliche Plätze. Auch ein allgemeiner Ausbau im Bereich der Psychiatrie an den Standorten Kufstein, Lienz und Zams ist vorgesehen. Um der steigenden Lebenserwartung Rechnung zu tragen, wird auch die Akutgeriatrie an den Standorten Hochzirl und Natters deutlich erweitert.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Im niedergelassenen Bereich sollen 30 zusätzliche Kassenstellen und 14 weitere Primärversorgungseinheiten entstehen. Bernhard Achatz, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), ist zuversichtlich, dass der Ausbau nach einigen Anlaufschwierigkeiten nun rasch gelingt. „Wir schaffen damit gute Voraussetzungen für eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung.“

Gutes Angebot wird genutzt
Die Tiroler gehen oft zum Arzt

Eine gute Gesundheitsversorgung ist wichtig! Tirol ist im Vergleich gut aufgestellt, wie Gerhard Fülöp von der Gesundheit Österreich GmbH belegt: „Unsere Analysen zeigen, dass Tirol vor allem im spitalsambulanten Bereich, aber auch im niedergelassenen Bereich, österreichweit eine überdurchschnittlich hohe Versorgungsdichte aufweist – sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten, als auch bei der Bettenanzahl.“ Die Tiroler nutzen dieses Angebot auch ausgiebig. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind die Frequenzen in Spitälern und Spitalsambulanzen höher. „Die Touristen sind in dieser Berechnung nicht dabei“, konkretisiert Fülöp. Auch Bernhard Achatz von der ÖGK hat eine aussagekräftige Zahl parat. Er spricht von zuletzt 25 Prozent mehr E-Card-Konsultationen.

Zitat Icon

Die Analysen zeigen, dass Tirol vor allem bei Spitalsambulanzen, aber auch im niedergelassenen Bereich, eine besonders hohe Versorgungsdichte hat.

Gerhard Fülöp, Gesundheit Österreich GmbH

Bild: Land Tirol/Hörmann

Bedingt mehr Angebot automatisch mehr Nachfrage? Oder sind die Tiroler am Ende häufiger krank? Das sind Fragen, die sich angesichts der Daten stellen. Fülöp spricht von komplexen Zusammenhängen, die letztlich dieses Bild ergeben.

Eine Auswirkung hängt wohl ursächlich mit den guten und gut genutzten Gesundheitsdiensten zusammen: Die Tiroler werden besonders alt. Frauen haben aktuell eine Lebenserwartung von 85,5 Jahren, im österreichischen Schnitt sind es 84,3 Jahre. Bei den Männern sind es in Tirol 81,1 Jahre, österreichweit 79,8 Jahre. 

Im Bereich Digitalisierung noch vieles ungewiss
Was konkret im Bereich digitale Versorgung kommt, das ist noch ungewiss. Hagele verweist auf viele Pilotprojekte in Österreich, die bei Bedarf von Tirol übernommen werden.

Lesen Sie auch:
Patientengespräche via Computer sind technisch einfach, aber noch wenig verbreitet.  
Uni mit Schwerpunkt
Ärztemangel: Wie die KI in Zukunft helfen soll
13.11.2025
Kritik an ÖGK-Plänen
28 Kassenärzte mehr: „Das ist noch viel zu wenig!“
04.11.2025
Kassenärzte und Co.
Gesundheitsversorgung: Was in Tirol geplant ist
04.11.2025

Das Tiroler Pilotprojekt Tele-Dermatologie wird jedenfalls fortgesetzt. 1300 Patienten wurden im Vorjahr versorgt. Zwei Drittel davon konnte so der Gang zum Facharzt erspart werden. Ausgebaut werden soll auch die Gesundheits-Hotline 1450.

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
109.208 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
86.802 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.710 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
884 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf