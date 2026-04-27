London will Mullah-Spion nach Österreich schicken

Der 33-Jährige soll für den Iran einen oppositionellen Nachrichtensender ausgespäht haben. Dafür kassierte er umgerechnet rund 50.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen gestand der Austro-Agent ein, „leichtes Geld“ damit verdient zu haben. Und er räumte ein, dass die von ihm gesammelten Informationen für einen Terroranschlag hätten genutzt werden können.