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London will Mullah-Spion nach Österreich schicken

Ausland
27.04.2026 18:30
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Wirbel um in Großbritannien verurteilten Landsmann als Mullah-Agent. Dreieinhalb Jahre saß der 33-Jährige mit tschetschenischen Wurzeln dort wegen Spionagetätigkeiten hinter Gittern. Nun plant London die Abschiebung zurück nach Österreich. 

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Wegen Spionagetätigkeiten im Auftrag der islamischen Revolutionswächter war der verdächtige österreichische Staatsbürger mit tschetschenischen Wurzeln von einem britischen Gericht zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der 33-Jährige soll für den Iran einen oppositionellen Nachrichtensender ausgespäht haben. Dafür kassierte er umgerechnet rund 50.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen gestand der Austro-Agent ein, „leichtes Geld“ damit verdient zu haben. Und er räumte ein, dass die von ihm gesammelten Informationen für einen Terroranschlag hätten genutzt werden können.

Der iranische Nachrichtensender in London stellte kurz nach der Festnahme des Austro-Spions für ...
Der iranische Nachrichtensender in London stellte kurz nach der Festnahme des Austro-Spions für die Mullahs seine Sendertätigkeit ein. Jetzt ist der 33-Jährige wieder frei.(Bild: Iran International TV, https://www.iranintl.com)

Sicherheitsmängel mit dem Handy gefilmt
Der Spion der Mullahs wurde dabei gefasst, als er gerade mit seinem Handy „Schwachstellen“ bei den Sicherheitsvorkehrungen am Hauptsitz des Medienunternehmens filmte. Eine Woche nach der Verhaftung des Österreichers stellte der Sender seine Studio-Aktivitäten wegen der Bedrohungsrisiken vorübergehend ein.

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Jetzt wurde der 33-Jährige vorzeitig freigelassen. Der Bewährungsausschuss war zu dem Schluss gekommen, dass von ihm „keine Gefahr“ mehr ausgehe und eher „Gier“ sein Motiv war. Nun soll er nach Österreich abgeschoben werden.

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