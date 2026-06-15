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Horrornacht in München

Mann wollte sich zu Scholl-Tochter ins Bett legen

Fußball International
15.06.2026 21:14
Mehmet Scholl
Mehmet Scholl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Horrornacht für Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl und seine Familie: Ein Mann drang ins Haus des 55-Jährigen ein und wollte sich offenbar ins Bett von Scholls Tochter legen ...

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Wie die „Bild“-Zeitung am Montagabend online berichtete, kam es gegen 5 Uhr in der Früh zu der Wahnsinnstat. Ein 48-Jähriger kam durch eine offenstehende Terrassentür ins Haus des Ex-Profis in München, aß seelenruhig in der Küche und ging sogar unter die Dusche.

Mehmet Scholl – eine echte Bayern-Legende
Mehmet Scholl – eine echte Bayern-Legende(Bild: GEPA)

Danach soll der Mann zum Zimmer von Scholls Tochter gegangen sein, wo die 20-Jährige mit ihrem Freund nächtigte. Laut „Bild“ wollte sich der Eindringling dort ins Bett legen. Völlig geschockt stellten sich Scholls Tochter und ihr Freund dem Mann in den Weg – gemeinsam mit Mehmet Scholl, der in der Zwischenzeit auch munter geworden war, konnten sie den 48-Jährigen überwältigen.

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