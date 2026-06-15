Mann wollte sich zu Scholl-Tochter ins Bett legen

Danach soll der Mann zum Zimmer von Scholls Tochter gegangen sein, wo die 20-Jährige mit ihrem Freund nächtigte. Laut „Bild“ wollte sich der Eindringling dort ins Bett legen. Völlig geschockt stellten sich Scholls Tochter und ihr Freund dem Mann in den Weg – gemeinsam mit Mehmet Scholl, der in der Zwischenzeit auch munter geworden war, konnten sie den 48-Jährigen überwältigen.