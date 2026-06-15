Mann wollte sich zu Scholl-Tochter ins Bett legen

Horrornacht für Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl und seine Familie: Ein Mann drang ins Haus des 55-Jährigen ein und wollte sich offenbar ins Bett von Scholls Tochter legen ...
Wie die „Bild“-Zeitung am Montagabend online berichtete, kam es gegen 5 Uhr in der Früh zu der Wahnsinnstat. Ein 48-Jähriger kam durch eine offenstehende Terrassentür ins Haus des Ex-Profis in München, aß seelenruhig in der Küche und ging sogar unter die Dusche.
Danach soll der Mann zum Zimmer von Scholls Tochter gegangen sein, wo die 20-Jährige mit ihrem Freund nächtigte. Laut „Bild“ wollte sich der Eindringling dort ins Bett legen. Völlig geschockt stellten sich Scholls Tochter und ihr Freund dem Mann in den Weg – gemeinsam mit Mehmet Scholl, der in der Zwischenzeit auch munter geworden war, konnten sie den 48-Jährigen überwältigen.
Mann kam in Psychiatrie
Der Mann, der offenbar als „psychisch auffällige Person“ bekannt ist, hat dem Bericht zufolge eine Platzwunde erlitten und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Mehmet Scholl, seine Tochter und deren Freund kamen mit dem Schrecken davon.
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