Wertvolle „Krone“-Tipps für die letzten Schultage

Ein weiterer Grund: Wenn in einem Fach ein unabwendbares Nicht genügend droht, ist man gut beraten, in den „Restfächern“ möglichst gute Noten zu erzielen. Warum? Weil es auch mit einem Nicht genügend die Aufstiegschance in die nächsthöhere Klasse gibt. Und zwar ohne Wiederholungsprüfung im Herbst. Denn die Klassenlehrpersonen stimmen in der Jahresnotenkonferenz darüber ab, ob man die so genannte „Aufstiegsklausel“ erhält oder nicht. Wenn ja, kann man ohne weitere Hürden im neuen Schuljahr die nächst höhere Klasse besuchen. Wie erreicht man aber diese Aufstiegsklausel? Was sind die Bedingungen für eine positive Konferenzentscheidung hierfür?