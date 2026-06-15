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„Bewegt im Park“

Entspannt zur Sommer-Fitness durch Gratis-Kurse

Burgenland
15.06.2026 20:00
Für jede Muskelgruppe gibt es das richtige Angebot.
Für jede Muskelgruppe gibt es das richtige Angebot.(Bild: Sportunion)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Für alle Burgenländer, die sich ihre Schwimmbad-Figur noch erarbeiten müssen, mehr Beweglichkeit brauchen oder einfach nur Spaß haben wollen, ist „Bewegt im Park“ genau das Richtige.  

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Das Programm „Bewegt im Park“ bietet in Kooperation der Bundesländer mit Sportverbänden und Sponsoren Gratis-Training für jeden. Die „Krone“ suchte die interessantesten Plätze im burgenländischen Angebot heraus. Die meisten Kurse beginnen jetzt und dauern bis September. Eigene Matte, Handtuch und Trinkflasche mitbringen und los geht’s! 

Bis Ende August steigt in Zurndorf am Bogensportplatz jeden Montag ab 16.45 Uhr ein Anfänger-Bogenschießen. Die Ausrüstung stellt der BSV Zurndorf zur Verfügung. Ein ähnlicher Kurs findet sich in Rechnitz ab 19. Juni immer freitags um 19 Uhr im Park nahe des Stausees. Haltungsprävention und Kraft wird im romantischen Schlosspark von Halbturn ab 17. Juni jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr angeboten. In Podersdorf am Nordstrand gibt es jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr die „Podobeach-Ballschule“ mit verschiedenen Spielen und ab 18 Uhr Beachvolleyball.

Malerische Plätze motivieren zum Sport

Im Schlosspark von Eisenstadt (Wiese beim Spielplatz) kann man ab 19. Juni jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr bei „Bewegen mit Yoga-Elementen“ mitmachen. „Core Tabata“ nennt sich Rumpftraining mit Musik in Draßburg ab 16. Juni dienstags um 18.30 Uhr auf der Wiese hinter dem Gemeindeamt. Im Kurpark von Bad Sauerbrunn steigt ab 16. Juni jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr Ausgleichsgymnastik mit Schwungringen. Das verbessert Kraft, Mobilisierung, Koordination, Ausdauer und Stoffwechsel. Die Ringe gibt es vor Ort oder man bringt eigene mit. Das Sommerbad von Kaisersdorf lockt ab 20. Juni jeden Samstag ab 8 Uhr mit einer Einheit Ausgleichsgymnastik.

Bogenschießen ist gut für die Haltung und den inneren Fokus.
Bogenschießen ist gut für die Haltung und den inneren Fokus.(Bild: stock.adobe.com null)

Im Schlosspark Pinkafeld bietet sich ab 17. Juni mittwochs ab 18.30 Uhr „Fit ohne Fitnessstudio“ an. Training mit dem eigenen Körpergewicht mit Intervall- und Cardio-Elementen. Das stärkt Herz und Kreislauf und kurbelt die Fettverbrennung an.

Basketball für die ganze Familie lockt in Stadtschlaining immer am Samstag ab 20. Juni um 10 Uhr am Betonplatz bei der Volksschule.

„Skating For Everyone“in Stegersbach verbessert die Technik auf den Inline-Skates: ab 22. Juni jeden Montag um 18 Uhr im Park beim „Tigers Cage“. Skates können ausgeliehen werden.

„Linedance“ gibt es in Güssing ab dem 18. Juni donnerstags ab 18 Uhr vor der Volksschule - bei Schlechtwetter unter Überdachung. In vielen Gemeinden wird Rücken- und Ausgleichsgymnastik angeboten; Infos dazu unter www.bewegt-im-park.at

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