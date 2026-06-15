Entspannt zur Sommer-Fitness durch Gratis-Kurse

Bis Ende August steigt in Zurndorf am Bogensportplatz jeden Montag ab 16.45 Uhr ein Anfänger-Bogenschießen. Die Ausrüstung stellt der BSV Zurndorf zur Verfügung. Ein ähnlicher Kurs findet sich in Rechnitz ab 19. Juni immer freitags um 19 Uhr im Park nahe des Stausees. Haltungsprävention und Kraft wird im romantischen Schlosspark von Halbturn ab 17. Juni jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr angeboten. In Podersdorf am Nordstrand gibt es jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr die „Podobeach-Ballschule“ mit verschiedenen Spielen und ab 18 Uhr Beachvolleyball.

Malerische Plätze motivieren zum Sport

Im Schlosspark von Eisenstadt (Wiese beim Spielplatz) kann man ab 19. Juni jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr bei „Bewegen mit Yoga-Elementen“ mitmachen. „Core Tabata“ nennt sich Rumpftraining mit Musik in Draßburg ab 16. Juni dienstags um 18.30 Uhr auf der Wiese hinter dem Gemeindeamt. Im Kurpark von Bad Sauerbrunn steigt ab 16. Juni jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr Ausgleichsgymnastik mit Schwungringen. Das verbessert Kraft, Mobilisierung, Koordination, Ausdauer und Stoffwechsel. Die Ringe gibt es vor Ort oder man bringt eigene mit. Das Sommerbad von Kaisersdorf lockt ab 20. Juni jeden Samstag ab 8 Uhr mit einer Einheit Ausgleichsgymnastik.