Entspannt zur Sommer-Fitness durch Gratis-Kurse

Für alle Burgenländer, die sich ihre Schwimmbad-Figur noch erarbeiten müssen, mehr Beweglichkeit brauchen oder einfach nur Spaß haben wollen, ist „Bewegt im Park“ genau das Richtige.
Das Programm „Bewegt im Park“ bietet in Kooperation der Bundesländer mit Sportverbänden und Sponsoren Gratis-Training für jeden. Die „Krone“ suchte die interessantesten Plätze im burgenländischen Angebot heraus. Die meisten Kurse beginnen jetzt und dauern bis September. Eigene Matte, Handtuch und Trinkflasche mitbringen und los geht’s!
Bis Ende August steigt in Zurndorf am Bogensportplatz jeden Montag ab 16.45 Uhr ein Anfänger-Bogenschießen. Die Ausrüstung stellt der BSV Zurndorf zur Verfügung. Ein ähnlicher Kurs findet sich in Rechnitz ab 19. Juni immer freitags um 19 Uhr im Park nahe des Stausees. Haltungsprävention und Kraft wird im romantischen Schlosspark von Halbturn ab 17. Juni jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr angeboten. In Podersdorf am Nordstrand gibt es jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr die „Podobeach-Ballschule“ mit verschiedenen Spielen und ab 18 Uhr Beachvolleyball.
Malerische Plätze motivieren zum Sport
Im Schlosspark von Eisenstadt (Wiese beim Spielplatz) kann man ab 19. Juni jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr bei „Bewegen mit Yoga-Elementen“ mitmachen. „Core Tabata“ nennt sich Rumpftraining mit Musik in Draßburg ab 16. Juni dienstags um 18.30 Uhr auf der Wiese hinter dem Gemeindeamt. Im Kurpark von Bad Sauerbrunn steigt ab 16. Juni jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr Ausgleichsgymnastik mit Schwungringen. Das verbessert Kraft, Mobilisierung, Koordination, Ausdauer und Stoffwechsel. Die Ringe gibt es vor Ort oder man bringt eigene mit. Das Sommerbad von Kaisersdorf lockt ab 20. Juni jeden Samstag ab 8 Uhr mit einer Einheit Ausgleichsgymnastik.
Im Schlosspark Pinkafeld bietet sich ab 17. Juni mittwochs ab 18.30 Uhr „Fit ohne Fitnessstudio“ an. Training mit dem eigenen Körpergewicht mit Intervall- und Cardio-Elementen. Das stärkt Herz und Kreislauf und kurbelt die Fettverbrennung an.
Basketball für die ganze Familie lockt in Stadtschlaining immer am Samstag ab 20. Juni um 10 Uhr am Betonplatz bei der Volksschule.
„Skating For Everyone“in Stegersbach verbessert die Technik auf den Inline-Skates: ab 22. Juni jeden Montag um 18 Uhr im Park beim „Tigers Cage“. Skates können ausgeliehen werden.
„Linedance“ gibt es in Güssing ab dem 18. Juni donnerstags ab 18 Uhr vor der Volksschule - bei Schlechtwetter unter Überdachung. In vielen Gemeinden wird Rücken- und Ausgleichsgymnastik angeboten; Infos dazu unter www.bewegt-im-park.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.