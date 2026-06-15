Mit untrennbaren Zwillingen zum ersten WM-Sieg?

Mit sieben Titeln ist Ägypten nach wie vor die erfolgreichste Nation in der Geschichte des Afrika-Cups. Allerdings gelang den „Pharaonen“ bisher nicht diese Dominanz auf die Weltbühne zu übertragen. Erst zum vierten Mal ist man 2026 bei einer WM dabei, bei den bisherigen Teilnahmen (1934 in Italien, 1990 in Italien und 2018 in Russland) konnte kein einziger Sieg (!) eingefahren werden. Bei sieben WM-Spielen halten die Nord-Afrikaner bei nur zwei Remis und fünf Niederlagen. 2018 gab‘s sogar drei Pleiten, darunter auch ein 1:2 gegen Saudi-Arabien.