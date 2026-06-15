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Hoffnung durch Ikonen

Mit untrennbaren Zwillingen zum ersten WM-Sieg?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 20:16
Voller Fokus: Hossam Hassan will den ersten WM-Sieg.
Voller Fokus: Hossam Hassan will den ersten WM-Sieg.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

In der Heimat ist er eine wahre Legende, nun soll Trainer Hossam Hassan Ägypten auch endlich zum allerersten WM-Sieg der Geschichte führen – Unterstützung bekommt der 59-Jährige dabei übrigens auch von seinem Zwillingsbruder. Zum Auftakt geht‘s am Montag gegen Belgien. 

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Mit sieben Titeln ist Ägypten nach wie vor die erfolgreichste Nation in der Geschichte des Afrika-Cups. Allerdings gelang den „Pharaonen“ bisher nicht diese Dominanz auf die Weltbühne zu übertragen. Erst zum vierten Mal ist man 2026 bei einer WM dabei, bei den bisherigen Teilnahmen (1934 in Italien, 1990 in Italien und 2018 in Russland) konnte kein einziger Sieg (!) eingefahren werden. Bei sieben WM-Spielen halten die Nord-Afrikaner bei nur zwei Remis und fünf Niederlagen. 2018 gab‘s sogar drei Pleiten, darunter auch ein 1:2 gegen Saudi-Arabien.

Legende als Trainer
Mit Superstart Mo Salah soll es diesmal aber endlich mit dem ersten Sieg klappen – zum Auftakt wartet am Montag aber mit Belgien gleich ein harter Brocken. „Dieses Mal haben wir ein äußerst vielversprechendes Team“, glaubt aber Trainer Hossam Hassan an eine Sensation. Und somit jener Mann, der sein Heimatland 2024 übernahm und als wahre Legende gilt. Als erster Afrikaner überhaupt bestritt er am 8. Juni 1997 gegen Tunesien sein 100. Länderspiel, sein Rekord von insgesamt 169 Spielen wurde erst 2010 durch Ahmed Hassan geknackt. Zudem ist der mittlerweile 59-Jährige mit 69 Toren Rekordtürschütze. Noch, denn Salah hält bei 65. 

Fast immer gemeinsam
Unterstützung bekommt Hassan übrigens von seinem Zwillingsbruder Ibrahim, der als Teammanager der Ägypter agiert. Bereits als Spieler waren die beiden großteils untrennbar – auf Klub- und Nationalteamebene. Sogar am (Transfer-)Weg von Ägypten, über Griechenland und die Schweiz zurück in die Heimat absolvierten sie gemeinsam. Nun will das untrennbare Brüder-Paar auch bei einer Weltmeisterschaft Geschichte schreiben. 

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