Skandal-Arzt: Jüngstes Opfer erst 14 Jahre alt!

Was während der Untersuchung durch den Mediziner dann passierte, konnte die 14-Jährige, die alleine im Behandlungsraum war, nicht erzählen. „Ich kann mich nicht erinnern“, gab sie an. Offensichtlich hat sie das traumatische Erlebnis verdrängt. Nach der Behandlung sei die 14-Jährige verstört gewesen und hätte sich lange Zeit zu keinem Arzt getraut.