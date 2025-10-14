Spionage-Alarm: Österreich ist schlecht geschützt

Die Bedrohungslage für Europa – und auch für Österreich – ist deutlich komplexer und anspruchsvoller geworden. Neben klassischer Spionage zur Beschaffung von geschützten bzw. sensiblen Informationen nehmen neue Formen staatlich gelenkter Manipulation wie Desinformationskampagnen, hybride Angriffe oder gezielte Sabotageakte zu. Diese modernen Methoden wirken meist verdeckt und sind schwer zu erkennen – sie zielen darauf ab, die öffentliche Meinung zu manipulieren und um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu destabilisieren. Österreich ist gegen solche Angriffe schlecht aufgestellt.