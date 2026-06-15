Kap-Verde-Held verewigt sich in der WM-Historie

Überwiegend Tormänner

Besonders auffallend: Wie auch Vozinha sind bzw. waren auch acht andere Spieler in den Top 10 Tormänner. Nur Kameruns Roger Milla war als Mittelstürmer auch mit 42 Jahren noch bei einer WM im Einsatz. Mit Cristiano Ronaldo (41) wird aber definitiv ein weiterer Feld-Spieler in die Top 10 einziehen. Weitere Kandidaten bei dieser WM: Kroatiens Luka Modric (40) und Edin Dezko (40), der beim 1:1 gegen Kanada nur auf der Bank saß. Zudem könnten sich auch die Ersatz-Tormänner Craig Gordon (43) und Guillermo Ochoa (40) in die Liste verewigen.