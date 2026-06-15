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Top 10 der „Oldies“

Kap-Verde-Held verewigt sich in der WM-Historie

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 20:51
Vozinha, der Held gegen Spanien.
Vozinha, der Held gegen Spanien.(Bild: GEPA)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Ein Auftritt für die Ewigkeit! Just bei der ersten WM-Teilnahme überhaupt glückte dem afrikanischen Inselstaat Kap Verde ein der größten Sensationen überhaupt – der große Held beim 0:0 gegen Spanien war Goalie Vozinha, der mit 40-Jahren auch in die Top-10 der ältesten WM-Spieler einzog. 

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Mit zahlreichen Glanzparaden trieb Vozinha die Giganten aus Spanien zur Verzweiflung und sorgte damit im ersten WM-Spiel der Kap Verde für einen historischen Moment. Aber nicht nur mit seinem heroischen Auftritt verewigte sich der Tormann in den Geschichtsbüchern.

Denn der seit 3. Juni 40-Jährige zog auch in die Top 10 der ältesten Spieler der WM-Geschichte ein. Genauer gesagt verdrängte Vozinha den Schotten Jim Leighton (39 Jahre, 10 Monate) und ist nun der neuntälteste eingesetzte Spieler. Deutschlands Manuel Neuer setzte sich erst am Sonntag mit dem 7:1 gegen Curacao auf Rang 7.

Die ältesten WM-Spieler

  1. Essam El Hadary (Ägypten) 45 Jahre, 5 Monate
  2. Faryd Mondragon (Kolumbien) 43 Jahre
  3. Roger Milla (Kamerun) 42 Jahre, 1 Monat
  4. Pat Jenning (England) 41 Jahre
  5. Peter Shilton (England) 40 Jahre, 9 Monate
  6. Dino Zoff (Italien) 40 Jahre, 4 Monate
  7. Manuel Neuer (Deutschland) 40 Jahre, 2 Monate, 18 Tage
  8. Ali Boumnijet (Tunesien) 40 Jahre, 2 Monate, 10 Tage
  9.  Vozinha (Kap Verde) 40 Jahre, 12 Tage
  10. Jim Leighton (Schottland) 39 Jahre, 10 Monate

Überwiegend Tormänner
Besonders auffallend: Wie auch Vozinha sind bzw. waren auch acht andere Spieler in den Top 10 Tormänner. Nur Kameruns Roger Milla war als Mittelstürmer auch mit 42 Jahren noch bei einer WM im Einsatz. Mit Cristiano Ronaldo (41) wird aber definitiv ein weiterer Feld-Spieler in die Top 10 einziehen. Weitere Kandidaten bei dieser WM: Kroatiens Luka Modric (40) und Edin Dezko (40), der beim 1:1 gegen Kanada nur auf der Bank saß. Zudem könnten sich auch die Ersatz-Tormänner Craig Gordon (43) und Guillermo Ochoa (40) in die Liste verewigen. 

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