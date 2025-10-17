Warum wurde über Infektionsquelle geschwiegen?

Wieso war Turm noch wochenlang in Betrieb?

Die eingebrachte Anfrage soll aber nicht nur klären, warum die Landesregierung die Hilfsangebote der AGES so spät angenommen hat, sondern auch, wann die Quelle tatsächlich bekannt war und warum die betroffenen Anrainer nicht informiert wurden. „Wir wollen wissen, wann Landesrätin Rüscher über den Ausbruch informiert worden ist, warum das Epidemiegesetz offenbar falsch ausgelegt wurde und wieso der Kühlturm, der letztlich als Quelle identifiziert wurde, noch wochenlang in Betrieb war“, echauffiert sich Auer.