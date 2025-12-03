Nach Legionellenfällen: Zoff um AGES-Bericht

Nicht sehr erfreut waren die Mitglieder der ÖVP darüber, dass die Vorsitzende des Kontrollausschusses, Eva Hammerer von den Grünen, den Bericht der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zum Legionellenausbruch auf die Tagesordnung des Landtagsausschusses gesetzt hatte. Während hinter hervor gehaltener Hand schon über die „unerträgliche Wehleidigkeit der Schwarzen“ gesprochen wurde, meinte SPÖ-Kontrollsprecher Reinhold Einwallner: „Die ÖVP hat sich in einer Art und Weise aufgeführt, die ich schon lustig finde.“ Zum einen beinhalte der AGES-Bericht nämlich einiges an Zündstoff und offenen Fragen. Von daher sei es also naheliegend gewesen, diesen auch im Kontrollausschuss zu besprechen. Zum anderen hätte die schwarze Klubobfrau Veronika Marte den Bericht ja sogar ausgedruckt und bei sich gehabt.