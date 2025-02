Legionellen: Infektionsquellen endlich gefunden!

Seit Jahresbeginn 2025 sind in Vorarlberg 41 Personen an Legionellen erkrankt. Seit Ende vergangener Woche sind wieder acht neue Fälle hinzugekommen. 37 dieser Fälle sind im Unteren Rheintal – Region Bregenz und Umgebung – aufgetreten. Das Umweltinstitut des Landes ist seit Wochen mit der Quellensuche beschäftigt. Nun konnte sowohl in mehreren Privathaushalten als auch in Kühltürmen eine Legionellen-Verkeimung nachgewiesen werden. Erstmals wurden auch Übereinstimmungen zwischen den Sequenzierungsergebnissen der erkranken Personen und Umweltproben gefunden. In den kommenden Wochen muss allerdings beobachtet werden, ob weitere Erkrankungen auftreten und eventuell noch weitere Quellen vorhanden sind.