Kühlturm war Quelle der Legionelleninfektionen

Übereinstimmungen festgestellt

Aufgrund der Inkubationszeit der Legionärskrankheit von zwei bis zehn Tagen war nicht sofort mit einem Ende der Erkrankungen zu rechnen, hieß es. Das Umweltinstitut des Landes hatte bei seiner Ursachensuche in mehreren Haushalten und Kühltürmen eine Verkeimung nachgewiesen. Bei der Auswertung der Legionellen-Stämme, die bei infizierten Personen entdeckt wurden, zeigte sich eine genetische Verwandtschaft. Sie dürften sich also bei derselben Infektionsquelle angesteckt haben, so die Vermutung. In der Folge zeigten sich Übereinstimmungen zwischen den Sequenzierungsergebnissen und Umweltproben: Beim Kühlturm der Betriebsanlage im Unteren Rheintal wurde derselbe Legionellen-Typ nachgewiesen.