Freunde statt Feinde: Absam holte Derbyhit

Von der Schulbank auf den Trainerstuhl

Für Schrott war der 1:0-Sieg im Derby auch eine Reise in die Vergangenheit. Von 2014 bis 2016 arbeitete er mit Stoff als Co-Trainer beim FC Wacker zusammen, mit Halls Coach Josef Geisler verbindet ihn sogar eine gemeinsame Schulzeit. „Wir sind zusammen in die Sporthauptschule Absam gegangen“, erinnerte sich Geisler. „Und wir haben im Nachwuchs Fußball gespielt“, ergänzte Schrott.