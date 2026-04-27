Freunde statt Feinde: Absam holte Derbyhit

Im Fan.at Spiel der Runde gab es auf dem Platz viel Kampf und noch mehr Spannung. Ein Startelf-Debütant erlöste den Tabellenführer aus Absam mit einem „Strich vom Sechzehner“ kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte. Im Blickpunkt stand dabei auch die gemeinsame Vergangenheit der Trainer.
Wenn die Haller Löwen die Absamer Zebras zum Derby bitten, ist die Stimmung garantiert. Rund 660 Zuschauer ließen sich trotz bestem Wanderwetter das Spiel in der Lend nicht entgehen. „Das ist unser großes Derby“, betonte Halls Sportlicher Leiter Christian Stoff. Das Programm zog: „Mit DJ und guter Stimmung bleiben die Leute inzwischen auch nach dem Spiel.“
Sportlich durfte sich aber vor allem Absam freuen. Trainer Andreas Schrott hob den Matchwinner hervor: „Für den Siegtorschützen Adrian Wallner freut es mich sehr, er wurde gerade erst aus der zweiten Mannschaft hochgezogen und hatte heute sein Startelfdebüt.“
Von der Schulbank auf den Trainerstuhl
Für Schrott war der 1:0-Sieg im Derby auch eine Reise in die Vergangenheit. Von 2014 bis 2016 arbeitete er mit Stoff als Co-Trainer beim FC Wacker zusammen, mit Halls Coach Josef Geisler verbindet ihn sogar eine gemeinsame Schulzeit. „Wir sind zusammen in die Sporthauptschule Absam gegangen“, erinnerte sich Geisler. „Und wir haben im Nachwuchs Fußball gespielt“, ergänzte Schrott.
Keine besondere Rivalität
Eine besondere Trainer-Rivalität will man allerdings nicht sehen: „Sicher würde man gerne gewinnen, aber wir verstehen uns trotzdem gut. Am Ende des Tages geht es ja nur um Fußball“, lachte der Hall-Trainer Geisler. „Ich bin ihm aber künftig gerne dabei behilflich, Gegner zu analysieren“, zwinkerte sein Gegenüber aus Absam.
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