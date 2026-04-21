Ein Derbysieger, der jetzt „g‘scheit sein“ darf

Die Häringer können nach dem 2:1 Auswärtssieg gegen Langkampfen ein halbes Jahr „g’scheit sein“. Ein Spiel, das aufgrund der lokalen Rivalität für ordentlichen Zuschauerandrang sorgte. Nach Startschwierigkeiten konnte der Tabellenführer in Gelb-Blau seiner Favoritenrolle jedoch gerecht werden.
Wenn Langkampfen und Bad Häring (Gebietsliga Ost) zum Derby bitten, sind Emotionen garantiert. „Es trennen uns ja zehn Auto-Minuten“, erklärte Langkampfen-Trainer Armin Gruber, der nach einer Gelb-Roten im letzten Spiel, gesperrt war.
Zuschauerandrang
Die lokale Rivalität spiegelte sich auch auf den Rängen wider: Über 500 Zuschauer fanden den Weg zum Spiel – mehr als bei so manchem Zweitligaspiel an diesem Wochenende. „Es waren auch viele neutrale Fans zu Gast, und die Stimmung war top“, merkte Langkampfen-Co-Trainer Presetschnik an. Auch über die Fairness konnte man sich nicht beschweren: „Das war eine sehr faire Partie, zu meiner Zeit ist es da noch ein bisschen anders zugegangen“, lachte der Häring-Coach Gerhard Gratt.
Ein g´scheiter Derbysieger
In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Hausherren durch Matthias Gaun (41.) mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Tabellenführer das Kommando: Lukas Plattner glich in der 63. Minute aus, nur zwei Minuten später erzielte Moises Gonzales Herrera nach schnellem Einwurf den 2:1-Siegtreffer für Bad Häring. „Wir haben gut gespielt, davon kann man sich halt nichts kaufen“, fasste Langkampfen-Co-Trainer Manuel Presetschnik zusammen. „Wenn man das Derby gewonnen hat, kannst du wieder ein halbes Jahr g’scheit sein“, sagte ein glücklicher Gerhard Gratt.
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