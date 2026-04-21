Ein Derbysieger, der jetzt „g‘scheit sein“ darf

Zuschauerandrang

Die lokale Rivalität spiegelte sich auch auf den Rängen wider: Über 500 Zuschauer fanden den Weg zum Spiel – mehr als bei so manchem Zweitligaspiel an diesem Wochenende. „Es waren auch viele neutrale Fans zu Gast, und die Stimmung war top“, merkte Langkampfen-Co-Trainer Presetschnik an. Auch über die Fairness konnte man sich nicht beschweren: „Das war eine sehr faire Partie, zu meiner Zeit ist es da noch ein bisschen anders zugegangen“, lachte der Häring-Coach Gerhard Gratt.