Kurioses Derby: Linse gefunden, Punkt geholt

Linse verloren

„Wir haben das gar nicht gut gemacht“, sagte Kirchberg-Trainer Thomas Pfeiler. Mehr als das Ergebnis beschäftigte ihn jedoch eine strittige Szene: Kirchbergs Hikmet Aksu verlor bei einem Zweikampf eine Kontaktlinse, sogar Gegenspieler halfen bei der Suche. „Der Spieler hatte Granulat vom Kunstrasen im Auge.“ Aksu ging kurz vom Feld, um die Linse zu reinigen, kehrte zurück – und sah Gelb, weil er sich nicht beim Schiedsrichter angemeldet hatte. Besonders bitter: In der 47. Minute folgte die nächste Verwarnung, Gelb-Rot. „Das ist regeltechnisch wohl korrekt, aber schon sehr hart – das hat ihm der Assistent übers Headset durchgesagt“, mahnte Pfeiler.