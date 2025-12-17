Vandalen wüteten bei Bahnhof: Auto Totalschaden!

Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen unbekannte Vandalen in der Nacht auf Mittwoch bei einem Bahnhof im Tiroler Oberland: Die Täter nahmen ein geparktes Auto ins Visier – dieses ist jetzt reif für den Schrottplatz. Ermittlungen zur Ausforschung der Zerstörer sind im Gange.