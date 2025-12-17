Vandalen wüteten bei Bahnhof: Auto Totalschaden!

Ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen unbekannte Vandalen in der Nacht auf Mittwoch bei einem Bahnhof im Tiroler Oberland: Die Täter nahmen ein geparktes Auto ins Visier – dieses ist jetzt reif für den Schrottplatz. Ermittlungen zur Ausforschung der Zerstörer sind im Gange.
Schauplatz des nächtlichen Vandalenaktes war das Areal des Bahnhofs in Mötz im Tiroler Bezirk Imst. Eine unbekannte Täterschaft habe ein dort geparktes Auto derart schwer beschädigt, dass vermutlich Totalschaden entstand, berichtete die Polizei am Mittwoch.
Die Vandalen gingen alles andere als zimperlich vor. „Es wurden unter anderem Scheiben eingeschlagen und Karosserieteile vom Pkw gerissen“, schilderten die Ermittler weiter.
Fahndung nach Tätern
Von den rabiaten Tätern fehlt bislang jede Spur. Polizeiliche Ermittlungen laufen.
Verdächtige Wahrnehmungen sollen bei der Exekutive in Silz (059 133/7107) gemeldet werden.
