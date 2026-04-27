„Termin-Chaos“ blockiert wichtiges Kontrollgremium

„Wenn Sitzungen ausfallen, Termine abgesagt werden und Minister dem Ausschuss fernbleiben, dann ist das kein Zufall, sondern System. Die Regierung schwächt gezielt die parlamentarische Kontrolle durch den Rechnungshof“, ortet Nina Tomaselli von den Grünen eine absichtliche Blockade. „Dass ausgerechnet die NEOS als ehemalige Kontrollpartei heute den Rechnungshofausschuss links liegen lassen, ist besonders bitter“, macht sie die Pinken verantwortlich. Vorsitzender Douglas Hoyos ärgere sich selbst über die wenigen Sitzungen und erklärt das mit „Herausforderungen bei der Terminkoordinierung – vor allem mit den Ministern.“